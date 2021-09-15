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該選iPhone 13還是他牌旗艦機？一表看透各牌手機優缺
蘋果iPhone 13系列新機於今（15）日秋季發表會上壓軸登場，推出iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型，尺吋從最小的4.5吋到最大的6.7吋，滿足果粉「掌心」所需，同時也貼心推出128GB至1TB不同容量大小供使用者選擇。
然而價格換容量，雖然最低只要22,900就能帶支iPhone 13 mini回家，但若想要選到iPhone 13 Pro Max 1TB版本，就得掏出54,400元才能如願。到底該不該花這筆錢接iPhone 13回家呢？聯合新聞網特地整理今年各廠推出的旗艦機規格供讀者比較。
▪iPhone 13系列四款機型比較 Mini最小資22900元帶回家
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