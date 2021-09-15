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該選iPhone 13還是他牌旗艦機？一表看透各牌手機優缺

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果於15日秋季發表會上發表iPhone 13系列新機。 法新社
蘋果於15日秋季發表會上發表iPhone 13系列新機。 法新社

蘋果iPhone 13系列新機於今（15）日秋季發表會上壓軸登場，推出iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型，尺吋從最小的4.5吋到最大的6.7吋，滿足果粉「掌心」所需，同時也貼心推出128GB至1TB不同容量大小供使用者選擇。

然而價格換容量，雖然最低只要22,900就能帶支iPhone 13 mini回家，但若想要選到iPhone 13 Pro Max 1TB版本，就得掏出54,400元才能如願。到底該不該花這筆錢接iPhone 13回家呢？聯合新聞網特地整理今年各廠推出的旗艦機規格供讀者比較。

iPhone iPhone 13 Samsung Pixel

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此次蘋果秋季發表會一共揭曉iPhone 13系列、iPad、iPad Mini、Apple Watch 7新品。其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元即可入手；而iPhone 13 Pro系列首見1TB容量版本，最貴來到iPhone 13 Pro Max 1TB的54400元。

心動？iPhone 13 Pro系列鏡頭不搞雙標 網哀號：12 Pro是最大苦主

蘋果（Apple）在台灣時間凌晨1點舉行的秋季發表會，網友最期待iPhone 13全系列，不意外地推出了iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，網友眼尖發現，iPhone 13 Pro系列的鏡頭最讓人有感，終於沒再搞「雙標」，讓不少網友哀號「用iPhone 12 Pro是最大苦主」。

買哪一支？iPhone 13系列四款機型比較 Mini最小資22900元帶回家

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。螢幕尺寸從Mini的最小5.4吋到Pro Max的最大6.7吋，容量也依款式有分別有128GB到首見1TB的選擇，儲存空間上的落差相當顯著。

iPhone 13哪裡買最讚？網友大推蘋果官網 加碼曝購買祕訣

蘋果（Apple）秋季發表會於台灣時間15日凌晨1時舉行，公開第9代iPad、第6代iPad mini、iPhone 13系列及Apple Watch Series 7，其中iPhone 13系列預計在本周五（9月17日）晚間8點起預購，24日正式發售。就有網友詢問要去哪個管道購買比較好，其他網友幾乎一面倒推薦蘋果官網，還傳授購機小祕訣。

該選iPhone 13還是他牌旗艦機？一表看透各牌手機優缺

蘋果iPhone 13系列新機於今（15）日秋季發表會上壓軸登場，推出iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型，尺吋從最小的4.5吋到最大的6.7吋，滿足果粉「掌心」所需，同時也貼心推出128GB至1TB不同容量大小供使用者選擇。

表格／iPhone 13來了！iPhone12系列狂砍4000元 這3款被官網下架

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。隨著新機問世，不少人也關注舊機型的降價幅度，想趁此機會入手便宜iPhone。

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