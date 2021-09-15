iPhone 13哪裡買最讚？網友大推蘋果官網 加碼曝購買祕訣

蘋果（Apple）秋季發表會於台灣時間15日凌晨1時舉行，公開第9代iPad、第6代iPad mini、iPhone 13系列及Apple Watch Series 7，其中iPhone 13系列預計在本周五（9月17日）晚間8點起預購，24日正式發售。就有網友詢問要去哪個管道購買比較好，其他網友幾乎一面倒推薦蘋果官網，還傳授購機小祕訣。

隨著iPhone 13的預購日期公開，一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版以「直營店與官網訂購？」為題詢問，「官網訂購還是（蘋果）直營店排隊訂購，哪一個會比較快拿到新產品呢？還是我大中華電信（指電信公司）最快呢？」網友大推蘋果官網，認為「電信（業者）都超慢的」、「絕對官網，沒人綁機了」、「綁約不但慢而且電信商還會硬塞你用不到的」、「2021還綁機等電信商別笑死人」。

iPhone 13系列預計在本周五（17日）晚間8點起預購，24日正式發售。（翻攝自蘋果官網）

網友還大讚蘋果官網的送貨處理方式，提到若在蘋果官網預購產品，「實際到貨時間會比預計的快幾天」。以官網預購新iPad（iPhone 13目前未開放）為例，現在暫時無法到「蘋果直營店」取貨，不過就有網友分享官網購買撇步，「印象中直營店在發售後前幾天都只會開放給官網取貨，要過一陣子才會有現貨。可以每天刷官網碰運氣看有沒有現場取貨（蘋果直營店）的庫存。」

iPhone 13各系列最低價為iPhone 13 mini 128GB 2萬2900元起、iPhone 13 128GB 2萬5900元起、iPhone 13 Pro 128GB 3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max 3萬6900元起。

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