表格／iPhone 13來了！iPhone12系列狂砍4000元 這3款被官網下架
今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。隨著新機問世，不少人也關注舊機型的降價幅度，想趁此機會入手便宜iPhone。
蘋果公司宣布，現有iPhone機種最高降價4000元，其中，原價2萬3900元的iPhone 12 mini（64 GB版），應聲下殺至1萬9900元，2萬元有找，降了4千元，降幅約17%；原價2萬6900元的iPhone 12（64GB版），降價至2萬2900元，同樣降了4千元，大容量的256 GB版也從3萬2000元，降到2萬8000元，殺價相當有感。
不過另一機型iPhone SE降價金額幅度較小，僅調降400元，64 GB版從原先1萬3900元降至1萬3500元；128 GB版從1萬5500元降至1萬5100元。
iPhone 11 系列則是降價3400元，64GB價格也下修到1萬6500元，而128 GB版，售價2萬1500元，新售價殺至1萬8100元。
另外，蘋果也同步下架iPhone 12 Pro以及Pro Max，以及iPhone 11 256 GB版本，都不在官網販售。
iPhone 舊機種 原價、新售價比較：
|原價
|新售價
|降價金額
|iPhone SE 64GB
|1萬3,900
|1萬3,500
|400
|iPhone SE 128GB
|1萬5,500
|1萬5,100
|400
|iPhone11 64GB
|1萬9,900
|1萬6,500
|3,400
|iPhone 11 128GB
|2萬1,500
|1萬8,100
|3,400
|iPhone12 mini 64GB
|2萬3,900
|1萬9,900
|4,000
|iPhone12 mini 128GB
|2萬5,500
|2萬1,500
|4,000
|iPhone12 mini 256GB
|2萬9,000
|2萬5,000
|4,000
|iPhone12 64GB
|2萬6,900
|2萬2,900
|4,000
|iPhone12 128GB
|2萬8,500
|2萬4,500
|4,000
|iPhone12 256GB
|3萬2,000
|2萬8,000
|4,000
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