表格／iPhone 13來了！iPhone12系列狂砍4000元 這3款被官網下架

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。隨著新機問世，不少人也關注舊機型的降價幅度，想趁此機會入手便宜iPhone。

蘋果公司宣布，現有iPhone機種最高降價4000元，其中，原價2萬3900元的iPhone 12 mini（64 GB版），應聲下殺至1萬9900元，2萬元有找，降了4千元，降幅約17%；原價2萬6900元的iPhone 12（64GB版），降價至2萬2900元，同樣降了4千元，大容量的256 GB版也從3萬2000元，降到2萬8000元，殺價相當有感。

不過另一機型iPhone SE降價金額幅度較小，僅調降400元，64 GB版從原先1萬3900元降至1萬3500元；128 GB版從1萬5500元降至1萬5100元。

iPhone 11 系列則是降價3400元，64GB價格也下修到1萬6500元，而128 GB版，售價2萬1500元，新售價殺至1萬8100元。

另外，蘋果也同步下架iPhone 12 Pro以及Pro Max，以及iPhone 11 256 GB版本，都不在官網販售。

iPhone 舊機種 原價、新售價比較：

原價 新售價 降價金額 iPhone SE 64GB 1萬3,900 1萬3,500 400 iPhone SE 128GB 1萬5,500 1萬5,100 400 iPhone11 64GB 1萬9,900 1萬6,500 3,400 iPhone 11 128GB 2萬1,500 1萬8,100 3,400 iPhone12 mini 64GB 2萬3,900 1萬9,900 4,000 iPhone12 mini 128GB 2萬5,500 2萬1,500 4,000 iPhone12 mini 256GB 2萬9,000 2萬5,000 4,000 iPhone12 64GB 2萬6,900 2萬2,900 4,000 iPhone12 128GB 2萬8,500 2萬4,500 4,000 iPhone12 256GB 3萬2,000 2萬8,000 4,000

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