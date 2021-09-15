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表格／iPhone 13來了！iPhone12系列狂砍4000元 這3款被官網下架

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著新機iPhone 13問世，iPhone 12系列降最多，省了4000元。圖／取自蘋果發表會
隨著新機iPhone 13問世，iPhone 12系列降最多，省了4000元。圖／取自蘋果發表會

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。隨著新機問世，不少人也關注舊機型的降價幅度，想趁此機會入手便宜iPhone。

蘋果公司宣布，現有iPhone機種最高降價4000元，其中，原價2萬3900元的iPhone 12 mini（64 GB版），應聲下殺至1萬9900元，2萬元有找，降了4千元，降幅約17%；原價2萬6900元的iPhone 12（64GB版），降價至2萬2900元，同樣降了4千元，大容量的256 GB版也從3萬2000元，降到2萬8000元，殺價相當有感。

不過另一機型iPhone SE降價金額幅度較小，僅調降400元，64 GB版從原先1萬3900元降至1萬3500元；128 GB版從1萬5500元降至1萬5100元。

iPhone 11 系列則是降價3400元，64GB價格也下修到1萬6500元，而128 GB版，售價2萬1500元，新售價殺至1萬8100元。

另外，蘋果也同步下架iPhone 12 Pro以及Pro Max，以及iPhone 11 256 GB版本，都不在官網販售。

iPhone 舊機種 原價、新售價比較：

 原價新售價降價金額
iPhone SE 64GB1萬3,9001萬3,500400
iPhone SE 128GB1萬5,5001萬5,100400
iPhone11 64GB1萬9,9001萬6,5003,400
iPhone 11 128GB2萬1,5001萬8,1003,400
iPhone12 mini 64GB2萬3,9001萬9,9004,000
iPhone12 mini 128GB2萬5,5002萬1,5004,000
iPhone12 mini 256GB2萬9,0002萬5,0004,000
iPhone12 64GB2萬6,9002萬2,9004,000
iPhone12 128GB2萬8,5002萬4,5004,000
iPhone12 256GB3萬2,0002萬8,0004,000

iPhone iPhone12 蘋果 iPhone 13 蘋果發表會

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此次蘋果秋季發表會一共揭曉iPhone 13系列、iPad、iPad Mini、Apple Watch 7新品。其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元即可入手；而iPhone 13 Pro系列首見1TB容量版本，最貴來到iPhone 13 Pro Max 1TB的54400元。

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今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。螢幕尺寸從Mini的最小5.4吋到Pro Max的最大6.7吋，容量也依款式有分別有128GB到首見1TB的選擇，儲存空間上的落差相當顯著。

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蘋果（Apple）秋季發表會於台灣時間15日凌晨1時舉行，公開第9代iPad、第6代iPad mini、iPhone 13系列及Apple Watch Series 7，其中iPhone 13系列預計在本周五（9月17日）晚間8點起預購，24日正式發售。就有網友詢問要去哪個管道購買比較好，其他網友幾乎一面倒推薦蘋果官網，還傳授購機小祕訣。

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今（15）日蘋果秋季發表會推出新一代的iPhone 13系列，其中最受矚目的是13Pro的新色「天峰藍」，引發網友熱烈討論。有不少人認為「很好看」、「還不錯」「藍色滿好看的」、「藍色好愛」、「藍色美賣欸」，但也有人指出「把太平洋藍亮度調高一點就變天峰藍」、「淺藍就淺藍」、「這顏色很漂亮，但是命名的人很QQ」。

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