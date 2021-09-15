Apple Watch 7和舊款差別在哪裡？與同級距智慧手表弱點曝光

蘋果於今(15)日秋季發表會揭曉Apple Watch 7，此次錶面尺寸與先前皆不相同，但仍可沿用先前錶帶配件，共有41mm、45mm兩種款式，更大的錶面便於使用手指滑動輸入。而邊框厚度僅有1.7mm，提升了亮度並加入快充功能，充電比Apple Watch 6快了33%。

加入IP6X等級防塵，以及WR50等級防水設計，讓Apple Watch 7更適合進行室外活動，不用再擔心受到傷害。

Apple Watch 7建議售價為399美元(約新台幣11,050元)起跳，台灣蘋果官網尚無正確價格，故以下列出相近價位的garmin Venu 2/2S、SAMSUNG Galaxy Watch4作比較。

若習慣Apple生態系的使用者，內建Apple Pay且最對應iOS系統的當然非Apple Watch 7莫屬。三者皆有自己的行動支付系統，此外也能依自己偏好的表面大小做選擇依據。但在續航表現部分，Apple Watch 7就顯得相當劣勢，至少得每天1~2充才能應付生活所需。

Apple Watch 7 garmin Venu 2/2S SAMSUNG Galaxy Watch4 41mm、45mm 表面尺寸 Venu 2：45 mm Venu 2S：40 mm 40mm、44mm 重量 Venu 2：49.0 公克 Venu 2S：38.2 公克 40mm:25.9公克 44mm:公克 Ｏ ＧＰＳ Ｏ Ｏ Apple Pay 行動支付 Garmin Pay Samsung Pay Ｏ 心率偵測 腕式光學心率感測 Ｏ 50公尺 防水 5 ATM 50公尺 達18小時 續航力 Venu 2省電 智慧手錶 模式：最多可達 12 天 Venu 2S省電智慧手錶模式：最多可達 11 天 40小時 GPS + 行動網路: GPS:399美元(新台幣11053元) 售價 13990 4G40mm:10990 4G44mm:11990

Apple Watch 7 Apple Watch 6 Apple Watch SE 41mm、45mm 錶面尺寸 44mm、40mm 42mm、38mm Retina 顯示器 螢幕 Retina 顯示器 Retina 顯示器 O 血氧濃度 O X O 心電圖 O X O 高、低心率通知 O O O 心律不整通知 O O O SOS緊急服務 O O O 跌倒偵測 O O O GPS O O O Apple Pay O O 50M 防水 50M 50M GPS + 行動網路: GPS:399美元(新台幣11053元) 售價 GPS + 行動網路:15,900 起 GPS:12,900 起 GPS + 行動網路:10,400 起 GPS:8,900 起

Apple Watch Series 7的 五款新色提供更多搭配組合。 取自蘋果公司官網

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