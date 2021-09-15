Apple Watch 7和舊款差別在哪裡？與同級距智慧手表弱點曝光
蘋果於今(15)日秋季發表會揭曉Apple Watch 7，此次錶面尺寸與先前皆不相同，但仍可沿用先前錶帶配件，共有41mm、45mm兩種款式，更大的錶面便於使用手指滑動輸入。而邊框厚度僅有1.7mm，提升了亮度並加入快充功能，充電比Apple Watch 6快了33%。
加入IP6X等級防塵，以及WR50等級防水設計，讓Apple Watch 7更適合進行室外活動，不用再擔心受到傷害。
Apple Watch 7建議售價為399美元(約新台幣11,050元)起跳，台灣蘋果官網尚無正確價格，故以下列出相近價位的garmin Venu 2/2S、SAMSUNG Galaxy Watch4作比較。
若習慣Apple生態系的使用者，內建Apple Pay且最對應iOS系統的當然非Apple Watch 7莫屬。三者皆有自己的行動支付系統，此外也能依自己偏好的表面大小做選擇依據。但在續航表現部分，Apple Watch 7就顯得相當劣勢，至少得每天1~2充才能應付生活所需。
|Apple Watch 7
|garmin Venu 2/2S
|SAMSUNG Galaxy Watch4
|41mm、45mm
|表面尺寸
|Venu 2：45 mm
Venu 2S：40 mm
|40mm、44mm
|重量
|Venu 2：49.0 公克
Venu 2S：38.2 公克
|40mm:25.9公克
44mm:公克
|Ｏ
|ＧＰＳ
|Ｏ
|Ｏ
|Apple Pay
|行動支付
|Garmin Pay
|Samsung Pay
|Ｏ
|心率偵測
|腕式光學心率感測
|Ｏ
|50公尺
|防水
|5 ATM
|50公尺
|達18小時
|續航力
|Venu 2省電智慧手錶模式：最多可達 12 天
Venu 2S省電智慧手錶模式：最多可達 11 天
|40小時
|GPS + 行動網路:
GPS:399美元(新台幣11053元)
|售價
|13990
|4G40mm:10990
4G44mm:11990
|Apple Watch 7
|Apple Watch 6
|Apple Watch SE
|41mm、45mm
|錶面尺寸
|44mm、40mm
|42mm、38mm
|Retina 顯示器
|螢幕
|Retina 顯示器
|Retina 顯示器
|O
|血氧濃度
|O
|X
|O
|心電圖
|O
|X
|O
|高、低心率通知
|O
|O
|O
|心律不整通知
|O
|O
|O
|SOS緊急服務
|O
|O
|O
|跌倒偵測
|O
|O
|O
|GPS
|O
|O
|O
|Apple Pay
|O
|O
|50M
|防水
|50M
|50M
|GPS + 行動網路:
GPS:399美元(新台幣11053元)
|售價
|GPS + 行動網路:15,900 起
GPS:12,900 起
|GPS + 行動網路:10,400 起
GPS:8,900 起
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