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Apple Watch 7和舊款差別在哪裡？與同級距智慧手表弱點曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
Apple Watch Series 7（右）比前一代有更細的邊框，更大的錶面顯示螢幕。 取自蘋果公司官網
Apple Watch Series 7（右）比前一代有更細的邊框，更大的錶面顯示螢幕。 取自蘋果公司官網

蘋果於今(15)日秋季發表會揭曉Apple Watch 7，此次錶面尺寸與先前皆不相同，但仍可沿用先前錶帶配件，共有41mm、45mm兩種款式，更大的錶面便於使用手指滑動輸入。而邊框厚度僅有1.7mm，提升了亮度並加入快充功能，充電比Apple Watch 6快了33%。

加入IP6X等級防塵，以及WR50等級防水設計，讓Apple Watch 7更適合進行室外活動，不用再擔心受到傷害。

Apple Watch 7建議售價為399美元(約新台幣11,050元)起跳，台灣蘋果官網尚無正確價格，故以下列出相近價位的garmin Venu 2/2S、SAMSUNG Galaxy Watch4作比較。

若習慣Apple生態系的使用者，內建Apple Pay且最對應iOS系統的當然非Apple Watch 7莫屬。三者皆有自己的行動支付系統，此外也能依自己偏好的表面大小做選擇依據。但在續航表現部分，Apple Watch 7就顯得相當劣勢，至少得每天1~2充才能應付生活所需。

Apple Watch 7 garmin Venu 2/2SSAMSUNG Galaxy Watch4
41mm、45mm表面尺寸Venu 2：45 mm

Venu 2S：40 mm

40mm、44mm
 重量Venu 2：49.0 公克

Venu 2S：38.2 公克

40mm:25.9公克

44mm:公克

ＧＰＳ
Apple Pay行動支付Garmin Pay Samsung Pay
心率偵測腕式光學心率感測
50公尺防水5 ATM50公尺
達18小時續航力Venu 2省電智慧手錶模式：最多可達 12 天

Venu 2S省電智慧手錶模式：最多可達 11 天

40小時
GPS + 行動網路:

GPS:399美元(新台幣11053元)

售價139904G40mm:10990

4G44mm:11990

 

Apple Watch 7 Apple Watch 6Apple Watch SE
41mm、45mm錶面尺寸44mm、40mm42mm、38mm
Retina 顯示器螢幕Retina 顯示器Retina 顯示器
O血氧濃度OX
O心電圖OX
O高、低心率通知OO
O心律不整通知OO
OSOS緊急服務OO
O跌倒偵測OO
OGPSOO
OApple PayOO
50M防水50M50M
GPS + 行動網路:

GPS:399美元(新台幣11053元)

售價GPS + 行動網路:15,900 起

GPS:12,900 起

GPS + 行動網路:10,400 起

GPS:8,900 起

 

Apple Watch Series 7的 五款新色提供更多搭配組合。 取自蘋果公司官網
Apple Watch Series 7的 五款新色提供更多搭配組合。 取自蘋果公司官網

蘋果發表會 Apple Watch Galaxy Watch Garmin 智慧手錶

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