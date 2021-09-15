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iOS 15、iPadOS 15與watchOS 8 都會在9/20釋出正式版本更新

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著新款iPhone、iPad及Apple Watch亮相，蘋果也確認iOS 15、iPadOS 15與watchOS 8將會在9月20開放正式版本更新。

不過如先前說明，今年在WWDC 2021期間介紹的SharePlay功能暫時還不會提供使用，似乎還需要再做一些調整。而先前表示將隨著iOS 15版本更新增加的兒童安全保護功能，蘋果在日前已經表示將不會隨著此次更新加入，而會在接受更多意見之後調整實際運作模式。

在iOS 15更新部分，將著重在保持聯繫、專注、更聰明功能，以及探索四大面向，其中也加入空間音訊 (Spatial Audio)、SharePlay畫面分享功能，更進一步強化隱私、搜尋，以及包含錢包與地圖等服務功能。

而iPadOS 15則有不少功能與iOS 15相同，但會更著重多工操作介面應用，讓使用者更容易切換全螢幕、左右分隔，或是子母畫面的多工選單，並且加入可從右下角快速呼叫的備忘錄記錄資料。

至於watchOS 8部分，則是進一步強化呼吸訓練功能，同時也增加正念 (mindfulness)訓練項目，在訓練模式則增加太極運動與皮拉提斯等項目，並且增加人像錶面、強化Apple Watch小螢幕操作等功能。另一方面，蘋果也針對健康功能做了不少調整，包含可更有效率地將個人健康數據與醫生分享，並且增加家人健康數據共享功能，更增加追蹤步行穩定性偵測，以及記錄健康走向趨勢功能。

由於此次並未更新Mac機種，因此預期macOS Monterey正式版本更新將會隨著下一次新品發表會確定釋出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 15 蘋果發表會

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