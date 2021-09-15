iPhone 13和前一代超像？若換新機會有這兩個明顯升級感

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13 Pro 系列。圖擷自蘋果官網
iPhone 13 Pro 系列。圖擷自蘋果官網

蘋果於今(15)日舉行秋季發表會，其中最引起關注的便是iPhone 13系列新機。此次iPhone 13與前一代機型、螢幕尺寸如出一轍，換機是否會有升級感？又有哪幾種人必換不可？

此次iPhone 13系列，除了處理器一律升級成A15，就表面上規格來看，iPhone 12和iPhone 13螢幕尺寸皆為6.1吋、1200萬像素的雙鏡頭、IP68的防水防塵。不過全系列重量皆略為增加，可能是由於較大的電池所導致，但也因此讓續航比前代更佳，在這部分會有不小的升級感。iPhone 13 MiniiPhone 13 Pro較前一代提升1.5小時；iPhone 13、iPhone 13 Pro Max則較前一代提升約2.5小時。

此外最明顯的便是容量上的差異，此次iPhone 13、iPhone 13 Mini不再有64GB的選項可選，最小容量從128GB起跳。不過iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max依然保有128GB、256GB、512GB選項，最大的亮點是多出首見1TB創下有史以來iPhone的超大容量，若有相當喜愛記錄生活、拍攝影片，或者患有「容量恐懼症」的使用者，不妨考慮多掏一點錢滿足需求。

其他諸如劉海面積縮小20%、主鏡頭採對角線排列，兩代之間仍有些許差異。蘋果此次採用的A15晶片，宣稱比競爭對手處理器約提昇50%運算效能，顯示效能也比競爭對手處理器提高30%。不過體感使用差異仍得等到實機出貨後才能揭曉。

iPhone13 MiniIPhone 13IPhone 13 ProIPhone 13 Pro Max iPhone12 MiniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro Max
5.4 吋 超 Retina XDR6.1吋 超 Retina XDR6.7 吋 超 Retina XDR螢幕5.4 吋 超 Retina XDR6.1吋 超 Retina XDR6.7 吋 超 Retina XDR
A15 仿生晶片處理器A14 仿生晶片
128GB、256GB、512GB128GB、256GB、512GB128GB、256GB、512GB、1TB128GB、256GB、512GB、1TB容量64GB、128GB、256GB128GB、256GB、512GB
1200 萬像素雙相機系統 (廣角與超廣角)1200 萬像素相機系統 (望遠、廣角與超廣角)主鏡頭1200 萬像素雙相機 (超廣角、廣角)專業級 1200 萬像素相機 (超廣角、廣角與望遠)
1200 萬像素照片前鏡頭1200 萬像素照片
IP68 防水防塵IP68
高131.5x寬64.2x厚7.65(mm)高146.7x寬71.5x厚7.65(mm)高160.8x寬78.1x厚7.65(mm)尺寸高131.5x寬64.2x厚7.4(mm)高146.7x寬71.5x厚7.4(mm)高160.8x寬78.1x厚7.4(mm)
140(g)173(g)203(g)238(g)重量133(g)162(g)187(g)226(g)
Face ID安全認證Face ID
星光色、午夜色、藍色、粉紅色、紅色銀色、石墨色、金色、天峰藍顏色藍、綠、紅、白、黑太平洋藍、金、石墨色、銀
128GB:22900元

256GB:26400元

512GB:33400元

128GB:25900元

256GB:29400元

512GB:36400元

128GB:32900元

256GB:36400元

512GB:43400元

1TB:50400元

128GB:36900元

256GB:40400元

512GB:47400元

1TB:54400元

售價64GB:23900元

128GB:25500元

256GB:29000元

64GB:26900元

128GB:28500元

256GB:32000元

128GB:33900元

256GB:37400元

512GB:44400元

128GB:37900元

256GB:41400元

512GB:48400元

9月17號晚上8點預購日期 
9月24號開始發售販售日期

 

iPhone 13 蘋果發表會 iPhone 12 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro

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