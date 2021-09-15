iPhone 13和前一代超像？若換新機會有這兩個明顯升級感
蘋果於今(15)日舉行秋季發表會，其中最引起關注的便是iPhone 13系列新機。此次iPhone 13與前一代機型、螢幕尺寸如出一轍，換機是否會有升級感？又有哪幾種人必換不可？
此次iPhone 13系列，除了處理器一律升級成A15，就表面上規格來看，iPhone 12和iPhone 13螢幕尺寸皆為6.1吋、1200萬像素的雙鏡頭、IP68的防水防塵。不過全系列重量皆略為增加，可能是由於較大的電池所導致，但也因此讓續航比前代更佳，在這部分會有不小的升級感。iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro較前一代提升1.5小時；iPhone 13、iPhone 13 Pro Max則較前一代提升約2.5小時。
此外最明顯的便是容量上的差異，此次iPhone 13、iPhone 13 Mini不再有64GB的選項可選，最小容量從128GB起跳。不過iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max依然保有128GB、256GB、512GB選項，最大的亮點是多出首見1TB創下有史以來iPhone的超大容量，若有相當喜愛記錄生活、拍攝影片，或者患有「容量恐懼症」的使用者，不妨考慮多掏一點錢滿足需求。
其他諸如劉海面積縮小20%、主鏡頭採對角線排列，兩代之間仍有些許差異。蘋果此次採用的A15晶片，宣稱比競爭對手處理器約提昇50%運算效能，顯示效能也比競爭對手處理器提高30%。不過體感使用差異仍得等到實機出貨後才能揭曉。
|iPhone13 Mini
|IPhone 13
|IPhone 13 Pro
|IPhone 13 Pro Max
|iPhone12 Mini
|iPhone 12
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|5.4 吋 超 Retina XDR
|6.1吋 超 Retina XDR
|6.7 吋 超 Retina XDR
|螢幕
|5.4 吋 超 Retina XDR
|6.1吋 超 Retina XDR
|6.7 吋 超 Retina XDR
|A15 仿生晶片
|處理器
|A14 仿生晶片
|128GB、256GB、512GB
|128GB、256GB、512GB
|128GB、256GB、512GB、1TB
|128GB、256GB、512GB、1TB
|容量
|64GB、128GB、256GB
|128GB、256GB、512GB
|1200 萬像素雙相機系統 (廣角與超廣角)
|1200 萬像素相機系統 (望遠、廣角與超廣角)
|主鏡頭
|1200 萬像素雙相機 (超廣角、廣角)
|專業級 1200 萬像素相機 (超廣角、廣角與望遠)
|1200 萬像素照片
|前鏡頭
|1200 萬像素照片
|IP68
|防水防塵
|IP68
|高131.5x寬64.2x厚7.65(mm)
|高146.7x寬71.5x厚7.65(mm)
|高160.8x寬78.1x厚7.65(mm)
|尺寸
|高131.5x寬64.2x厚7.4(mm)
|高146.7x寬71.5x厚7.4(mm)
|高160.8x寬78.1x厚7.4(mm)
|140(g)
|173(g)
|203(g)
|238(g)
|重量
|133(g)
|162(g)
|187(g)
|226(g)
|Face ID
|安全認證
|Face ID
|星光色、午夜色、藍色、粉紅色、紅色
|銀色、石墨色、金色、天峰藍
|顏色
|藍、綠、紅、白、黑
|太平洋藍、金、石墨色、銀
|128GB:22900元
256GB:26400元
512GB:33400元
|128GB:25900元
256GB:29400元
512GB:36400元
|128GB:32900元
256GB:36400元
512GB:43400元
1TB:50400元
|128GB:36900元
256GB:40400元
512GB:47400元
1TB:54400元
|售價
|64GB:23900元
128GB:25500元
256GB:29000元
|64GB:26900元
128GB:28500元
256GB:32000元
|128GB:33900元
256GB:37400元
512GB:44400元
|128GB:37900元
256GB:41400元
512GB:48400元
|9月17號晚上8點
|預購日期
|9月24號開始發售
|販售日期
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