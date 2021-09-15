iPhone 13和前一代超像？若換新機會有這兩個明顯升級感

蘋果於今(15)日舉行秋季發表會，其中最引起關注的便是iPhone 13系列新機。此次iPhone 13與前一代機型、螢幕尺寸如出一轍，換機是否會有升級感？又有哪幾種人必換不可？

此次iPhone 13系列，除了處理器一律升級成A15，就表面上規格來看，iPhone 12和iPhone 13螢幕尺寸皆為6.1吋、1200萬像素的雙鏡頭、IP68的防水防塵。不過全系列重量皆略為增加，可能是由於較大的電池所導致，但也因此讓續航比前代更佳，在這部分會有不小的升級感。iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro較前一代提升1.5小時；iPhone 13、iPhone 13 Pro Max則較前一代提升約2.5小時。

此外最明顯的便是容量上的差異，此次iPhone 13、iPhone 13 Mini不再有64GB的選項可選，最小容量從128GB起跳。不過iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max依然保有128GB、256GB、512GB選項，最大的亮點是多出首見1TB創下有史以來iPhone的超大容量，若有相當喜愛記錄生活、拍攝影片，或者患有「容量恐懼症」的使用者，不妨考慮多掏一點錢滿足需求。

其他諸如劉海面積縮小20%、主鏡頭採對角線排列，兩代之間仍有些許差異。蘋果此次採用的A15晶片，宣稱比競爭對手處理器約提昇50%運算效能，顯示效能也比競爭對手處理器提高30%。不過體感使用差異仍得等到實機出貨後才能揭曉。

iPhone13 Mini IPhone 13 IPhone 13 Pro IPhone 13 Pro Max iPhone12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 5.4 吋 超 Retina XDR 6.1吋 超 Retina XDR 6.7 吋 超 Retina XDR 螢幕 5.4 吋 超 Retina XDR 6.1吋 超 Retina XDR 6.7 吋 超 Retina XDR A15 仿生晶片 處理器 A14 仿生晶片 128GB、256GB、512GB 128GB、256GB、512GB 128GB、256GB、512GB、1TB 128GB、256GB、512GB、1TB 容量 64GB、128GB、256GB 128GB、256GB、512GB 1200 萬像素雙相機系統 (廣角與超廣角) 1200 萬像素相機系統 (望遠、廣角與超廣角) 主鏡頭 1200 萬像素雙相機 (超廣角、廣角) 專業級 1200 萬像素相機 (超廣角、廣角與望遠) 1200 萬像素照片 前鏡頭 1200 萬像素照片 IP68 防水防塵 IP68 高131.5x寬64.2x厚7.65(mm) 高146.7x寬71.5x厚7.65(mm) 高160.8x寬78.1x厚7.65(mm) 尺寸 高131.5x寬64.2x厚7.4(mm) 高146.7x寬71.5x厚7.4(mm) 高160.8x寬78.1x厚7.4(mm) 140(g) 173(g) 203(g) 238(g) 重量 133(g) 162(g) 187(g) 226(g) Face ID 安全認證 Face ID 星光色、午夜色、藍色、粉紅色、紅色 銀色、石墨色、金色、天峰藍 顏色 藍、綠、紅、白、黑 太平洋藍、金、石墨色、銀 128GB:22900元 256GB:26400元 512GB:33400元 128GB:25900元 256GB:29400元 512GB:36400元 128GB:32900元 256GB:36400元 512GB:43400元 1TB:50400元 128GB:36900元 256GB:40400元 512GB:47400元 1TB:54400元 售價 64GB:23900元 128GB:25500元 256GB:29000元 64GB:26900元 128GB:28500元 256GB:32000元 128GB:33900元 256GB:37400元 512GB:44400元 128GB:37900元 256GB:41400元 512GB:48400元 9月17號晚上8點 預購日期 9月24號開始發售 販售日期

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