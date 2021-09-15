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iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max支援120Hz螢幕、首見1TB版本 預購時間曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

相較iPhone 13與iPhone 13 mini，蘋果此次在新款iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max一樣強化影片拍攝功能，同時也加入支援120Hz畫面更新率的Super Retina XDR with ProMotion螢幕。

外型部分同樣延續iPhone 12 Pro系列，但是螢幕瀏海則隨著iPhone 13系列採用縮減20%的設計，因此螢幕顯示面積也相對增加，邊框部分也採用亮面設計，並且加入全新藍色設計，另外也一樣提供太空灰、金色與白色款式選項。

此次採用支援120Hz畫面更新率的Super Retina XDR with ProMotion螢幕，則可在一般瀏覽內容時以60Hz更新率顯示，當需要仔細觀看的文字內容時，則會自動切換為120Hz畫面更新率，甚至在一般趨近靜止使用時，更會以10Hz畫面更新率顯示，藉此降低整體電力損耗。

硬體規格方面也同樣搭載新款A15 Bionic處理器，而儲存容量也同樣從128GB起跳，此次更額外增加1TB儲存容量，顯然是為了影片拍攝功能升級做準備。

跟iPhone 13系列一樣，iPhone 13 Pro系列此次在相機更新重點也放在影片拍攝，除了一樣對應iPhone 13系列提供的電影效果影片拍攝功能，更在Dolby Vison影片錄影過程增加可改變聚焦位置功能，同時也新增對應4K 30fps規格的ProRes影片錄製選項，強調可讓使用者透過手機直接拍攝更貼近電影質感般的影片。

至於鏡頭規格部分，廣角鏡頭採用1.9µm單位面積進光量與f/1.5光圈設計，超廣角鏡頭則採用f/1.8光圈規格，增加微距拍攝功能，長焦鏡頭則對應3倍光學變焦，並且對應77mm焦段，整體更強化低光拍攝能力。不過，鏡頭模組提高進光量與光圈設計的代價，除了讓鏡頭尺寸相對增加一些，更讓鏡頭高度變得更加明顯。

而電池續航表現部分，蘋果表示iPhone 13 Pro將比iPhone 12 Pro提昇1.5小時電池續航時間，而iPhone 13 Pr Max的電力續航時間則比iPhone 12 Pro Max增加2.5小時。

iPhone 13 Pro建議售價將從999美元(台灣官網售價32900元)起跳，iPhone 13 Pro Max建議售價則會從1099美元(台灣官網售價36900元)起跳，同樣會從星期五開放預訂，正式上市時間則與iPhone 13系列一樣安排在9月24日。

至於在iPhone 13系列上市後，蘋果依然會在市場維持銷售iPhone 12，而去年推出的iPhone SE也會繼續銷售，同時已經在市場銷售許久的iPhone 11也會繼續成為消費者選購機種之一，而建議售價則分別會調整為599美元起跳、399美元起跳，以及499美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

120Hz 蘋果發表會 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max

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