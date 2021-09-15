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iPhone 13、iPhone 13 mini終於現身！瀏海縮小20%、新增電影拍攝模式 容量與續航皆升級

聯合新聞網 / 楊又肇
▲iPhone 13、iPhone 13 mini揭曉
▲iPhone 13、iPhone 13 mini揭曉

今年更新的iPhone新機，確定是以iPhone 13為稱，同時也如先前傳聞所指，因為鏡頭尺寸加大，使得主相機排列方式調整為斜向配置，與過往採直向排列方式不同。

外觀設計基本上與iPhone 12相仿，但最明顯的是將螢幕瀏海縮小20%，藉此讓顯示面積增加，而螢幕一樣維持採用6.1吋OLED面板，mini版本則一樣維持5.4吋設計，並且提供800nits平常亮度表現，以及最高可達1200nits亮度顯示設計。

▲螢幕瀏海縮小20%，藉此讓顯示面積增加
▲螢幕瀏海縮小20%，藉此讓顯示面積增加

而內建處理器則採用A15 Bionic，採用台積電5nm製程設計，同樣採2組大核及4組小核的CPU配置，另外搭配4核心設計的GPU，以及16核心設計的類神經運算元件，標榜相比競爭對手處理器約提昇50%運算效能，顯示效能也比競爭對手處理器提高30%，本身更採用150億組電晶體構成，對應每秒15.8兆次運算量。

▲A15 Bionic處理器主要特色
▲A15 Bionic處理器主要特色

鏡頭部分則採用1200萬畫素、1.7µm單位面積進光量與f/1.6光圈設計的廣角鏡頭，以及同為1200萬畫素、f/2.4光圈設計的超廣角鏡頭，其中更加入過去用於iPhone 12 Pro系列的感光元件可橫移設計，藉此減少拍攝時的手持晃動影響，讓使用者能更容易拍攝清晰影像。

▲相機鏡頭進光量提昇
▲相機鏡頭進光量提昇

另外，蘋果如同市場傳聞針對影片拍攝做了強化，此次新增的「Cinematic mode」影片拍攝模式，將透過人工智慧技術輔助，讓使用者可在影片拍攝過程中聚焦在被攝對象上，同時也能輕易地切換不同聚焦點，讓影片拍攝可隨景深改變更有臨場感。

▲加入電影般景深效果拍攝功能
▲加入電影般景深效果拍攝功能

至於此次儲存容量也如先前傳聞從128GB起跳，不再提供過往最低64GB儲存容量版本，同時也讓最高儲存容量增加至512GB，而電池續航力更標榜比iPhone 12額外延長2.5小時，mini版本則可額外延長1.5小時，至於防水設計則維持在IP68等級。

顏色部分，iPhone 13與iPhone 13 mini均提供新增加的粉色，以及藍色、黑色、白色與紅色款式。建議售價方面，iPhone 13將從799美元(台灣官網售價25900元)起跳，iPhone 13 mini建議售價則從699美元(台灣官網售價22900元)起跳，預計會在9月24日上市。

▲新增加粉色，維持提供藍色、黑色、白色與紅色款式
▲新增加粉色，維持提供藍色、黑色、白色與紅色款式

▲iPhone 13與iPhone 13 mini主要特色
▲iPhone 13與iPhone 13 mini主要特色

▲iPhone 13與iPhone 13 mini主要特色
▲iPhone 13與iPhone 13 mini主要特色

▲一樣推出多彩保護殼配件
▲一樣推出多彩保護殼配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 iPhone 13 iPhone 13 Mini

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