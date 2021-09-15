Apple Watch series 7錶面更大邊框僅1.7mm 加入IP6X防塵與快充設計
如先前猜測，蘋果在新款Apple Watch series 7加入更大顯示面積，同時也加入更堅固耐用設計，並且加入電池快充功能。
相較先前設計，Apple Watch series 7分別採用41mm與45mm螢幕規格，邊框僅有1.7mm厚度，整體亮度則提高70%，甚至可藉由曲面邊緣顯示更多畫面，同時也能讓使用者透過更大畫面檢視訊息內容，並且加入全尺寸QWERTY虛擬鍵盤，更方便使用者透過手指滑動輸入。
而雖然螢幕尺寸加大，蘋果表示仍可使用既有Apple Watch對應錶帶配件，並不受錶面面積增加而受影響。此次加入電池快充部分，則標榜比Apple Watch series 6充電速率快上33% (搭配USB-C連接介面的充電配件)。
此外，為了確保Apple Watch series 7耐用度，蘋果此次更分別加入IP6X等級防塵，以及WR50等級防水設計，標榜可配戴Apple Watch series 7進行各類戶外運動，不用擔心是否會讓手錶螢幕刮傷。
配合此次更新，蘋果更在運動識別加入電動助力自行車，以及騎乘摔倒等情況判斷，同時也讓運動識別速度提昇，另外在Fitness+服務也增加團體健身功能，更將服務帶到更多國家地區，目前已經可在全球21個國家地區使用，但其中依然未包含台灣。
顏色部分則在鋁合金版本提供太空灰、白色、藍色、紅色，以及新增加的綠色選項，不鏽鋼版本則提供黑色、金色與銀色三種選項，而鈦合金版本則一樣提供黑色與白色款式。
建議售價方面，Apple Watch series 7將以399美元起跳價格銷售，預計會在今年秋季正式推出。而去年推出的Apple Watch SE與Apple Watch series 3仍會在市場維持銷售，建議售價則分別為279美元起跳，以及從199美元起跳。
配合此次Apple Watch series 7更新，蘋果也同樣會推出Nike+版本，以及與愛馬仕合作版本，同樣也會推出多款新錶帶配件。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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