Apple Watch series 7錶面更大邊框僅1.7mm 加入IP6X防塵與快充設計

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Apple Watch series 7
▲Apple Watch series 7

如先前猜測，蘋果在新款Apple Watch series 7加入更大顯示面積，同時也加入更堅固耐用設計，並且加入電池快充功能。

相較先前設計，Apple Watch series 7分別採用41mm與45mm螢幕規格，邊框僅有1.7mm厚度，整體亮度則提高70%，甚至可藉由曲面邊緣顯示更多畫面，同時也能讓使用者透過更大畫面檢視訊息內容，並且加入全尺寸QWERTY虛擬鍵盤，更方便使用者透過手指滑動輸入。

▲Apple Watch series 7分別採用41mm與45mm螢幕規格，邊框僅有1.7mm厚度
▲Apple Watch series 7分別採用41mm與45mm螢幕規格，邊框僅有1.7mm厚度

▲曲面部位仍可顯示錶面內容
▲曲面部位仍可顯示錶面內容

而雖然螢幕尺寸加大，蘋果表示仍可使用既有Apple Watch對應錶帶配件，並不受錶面面積增加而受影響。此次加入電池快充部分，則標榜比Apple Watch series 6充電速率快上33% (搭配USB-C連接介面的充電配件)。

▲Apple Watch series 7
▲Apple Watch series 7

▲相較Apple Watch series 3，藉由全尺寸螢幕設計的Apple Watch series  7在顯示面積增大許多
▲相較Apple Watch series 3，藉由全尺寸螢幕設計的Apple Watch series  7在顯示面積增大許多

此外，為了確保Apple Watch series 7耐用度，蘋果此次更分別加入IP6X等級防塵，以及WR50等級防水設計，標榜可配戴Apple Watch series 7進行各類戶外運動，不用擔心是否會讓手錶螢幕刮傷。

配合此次更新，蘋果更在運動識別加入電動助力自行車，以及騎乘摔倒等情況判斷，同時也讓運動識別速度提昇，另外在Fitness+服務也增加團體健身功能，更將服務帶到更多國家地區，目前已經可在全球21個國家地區使用，但其中依然未包含台灣。

▲Fitness+增加團體健身，並且正式進駐全球21個國家地區
▲Fitness+增加團體健身，並且正式進駐全球21個國家地區

顏色部分則在鋁合金版本提供太空灰、白色、藍色、紅色，以及新增加的綠色選項，不鏽鋼版本則提供黑色、金色與銀色三種選項，而鈦合金版本則一樣提供黑色與白色款式。

▲鋁合金版本提供太空灰、白色、藍色、紅色與此次新增加的綠色款式
▲鋁合金版本提供太空灰、白色、藍色、紅色與此次新增加的綠色款式

▲不鏽鋼版本區分黑色、金色與銀色款式
▲不鏽鋼版本區分黑色、金色與銀色款式

▲鈦合金版本區分黑色與白色款式
▲鈦合金版本區分黑色與白色款式

建議售價方面，Apple Watch series 7將以399美元起跳價格銷售，預計會在今年秋季正式推出。而去年推出的Apple Watch SE與Apple Watch series 3仍會在市場維持銷售，建議售價則分別為279美元起跳，以及從199美元起跳。

配合此次Apple Watch series 7更新，蘋果也同樣會推出Nike+版本，以及與愛馬仕合作版本，同樣也會推出多款新錶帶配件。

▲Apple Watch series 7主要特色
▲Apple Watch series 7主要特色

▲Apple Watch series 7上市後，市場依然會維持銷售Apple Watch SE與Apple Watch series 3
▲Apple Watch series 7上市後，市場依然會維持銷售Apple Watch SE與Apple Watch series 3

▲Apple Watch series 7 Nike+版本
▲Apple Watch series 7 Nike+版本

▲Apple Watch series 7愛馬仕款式
▲Apple Watch series 7愛馬仕款式

▲新款愛馬仕錶帶
▲新款愛馬仕錶帶

▲同步推出多款錶帶配件
▲同步推出多款錶帶配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 Apple Watch

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