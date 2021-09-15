第9代iPad與支援5G的iPad mini登場 售價10500元、14900元起

在此次秋季新品發表會上，第一個登場的硬體產品為第9代iPad，另外更帶來換上全新面貌，並且加入5G連網功能的新款iPad mini

第9代iPad基本上延續舊款iPad air設計，依然維持10.2吋全貼合螢幕，區分銀色與太空灰兩款配色，並且維持使用Touch ID指紋識別介面，以及支援第一代Apple Pencil。處理器則採用A13 Bionic，分別在CPU、GPU與人工智慧運算帶來20%比例效能提昇，相較目前市場熱銷的Chrombook更有3倍運算效能，甚至比市場熱銷的Android平板帶來6倍運算效能。

▲第9代iPad維持舊款iPad air設計，並且維持相同造型與對應Touch ID指紋辨識功能的Home鍵

此次在第9代iPad較大更新，則是針對線上學習或遠距工作需求升級為1200萬畫素廣角視訊鏡頭，並且支援自動居中的拍攝功能，讓使用者透過視訊鏡頭拍攝影片，或是搭配各類app拍攝內容時，都會自動將被攝對象維持在中間位置，甚至有另一名被攝者加入畫面時也會自動維持居中。

▲第9代iPad主要特色

至於許久之後再次更新的新款iPad mini，則是換上與新款iPad Pro相同的平框設計，並且改為與新款iPad air相同、一樣與電源按鍵整合的Touch ID指紋辨識設計，藉此讓新款iPad mini可在維持相同機身尺寸下，讓可視面積增大至8.3吋，另外也加入5G連網功能選項，最高可對應3.5Gbps下載速度，更採用Wi-Fi 6無線網路連接規格。

▲藉由全尺寸螢幕設計對應8.3吋顯示面積

處理器則升級為A15 Bionic，帶來40%提昇幅度的CPU運算效能，以及80%提昇幅度的GPU顯示效能，人工智慧運算效能更提昇80%。

而相機部分則將前後鏡頭均升級為1200萬畫素規格，並且支援自拍影片自動居中拍攝功能，而底部連接埠也耕改為USB-C，因此可直接與數位相機、各類USB裝置連接使用，同時也支援第二代Apple Pencil，以及新款螢幕保護配件，機身則提供紫色、粉色、金色與太空灰四款配色，配件則提供黑色、白色、紫色、深紫色與紅色等配色。

▲新款iPad mini增加紫色選項，並且提供太空灰、粉色與金色配色

▲同步提供新款螢幕保護蓋配件

▲新款iPad mini主要特色

建議售價方面，第9代iPad將以399美元(台灣官網售價10500元)起跳價格，或是以299美元起跳教育版價格銷售，預計從下週開始銷售。而新款iPad mini則以499美元(台灣官網售價14900元)銷售，教育版價格則是從399美元起跳，但實際上市時間則要等到今年秋季。

同時，蘋果也強調此次新品依然採對環境友善設計，標榜採100%可回收材質打造與環保包裝素材，同時也維持蘋果在2030年實現100%零排碳目標理念。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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