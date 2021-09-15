買哪一支？iPhone 13系列四款機型比較 Mini最小資22900元帶回家

聯合新聞網 / 綜合報導

新款iPhone 13與iPhone 13 mini有五種顏色可以選擇。 取自蘋果公司官網
新款iPhone 13與iPhone 13 mini有五種顏色可以選擇。 取自蘋果公司官網
今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max四款機型。螢幕尺寸從Mini的最小5.4吋到Pro Max的最大6.7吋，容量也依款式有分別有128GB到首見1TB的選擇。若是使用者常苦惱手機空間刪了又滿、滿了又捨不得刪，或許1TB版本會是不錯的選擇。

此次新機最便宜的便屬iPhone 13 Mini 128GB版本，台灣官網定價23900元即可輕鬆帶回家；最貴的則是iPhone 13 Pro Max 1TB版本，得從口袋掏出54400元，甚至已經可以買2支iPhone 13還能找回2600元。

此次iPhone 13新機全系列支援5G，處理器皆為A15仿生晶片。較大的電池及更優異的晶片效能讓續航明顯提升，iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro較前一代提升1.5小時；iPhone 13、iPhone 13 Pro Max則較前一代提升約2.5小時，可望減少急需充電的困擾。

先前謠傳此次iPhone 13 Pro系列將拿掉256GB的選項，不過發表會證實仍然保留，並首次推出1TB版本的儲存容量。發表會也顯示並無指紋辨識系統回歸，仍然採用Face ID功能，疫情之下戴口罩想解鎖手機可能得再多一道步驟。

iPhone 13系列規格
iPhone 13系列規格

蘋果推出新款iPhone 13 Pro，有四種顏色可以選擇。 取自蘋果公司官網
蘋果推出新款iPhone 13 Pro，有四種顏色可以選擇。 取自蘋果公司官網

iPhone 13 蘋果發表會 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 5G Face ID

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此次蘋果秋季發表會一共揭曉iPhone 13系列、iPad、iPad Mini、Apple Watch 7新品。其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元即可入手；而iPhone 13 Pro系列首見1TB容量版本，最貴來到iPhone 13 Pro Max 1TB的54400元。

買哪一支？iPhone 13系列四款機型比較 Mini最小資22900元帶回家

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。螢幕尺寸從Mini的最小5.4吋到Pro Max的最大6.7吋，容量也依款式有分別有128GB到首見1TB的選擇，儲存空間上的落差相當顯著。

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