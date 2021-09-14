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蘋果發表會倒數 料推出iPhone 13等三大新品

中央社 / 加州古柏迪諾14日綜合外電報導
蘋果公司（Apple）將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉辦特別活動，料將推出iPhone 13系列、Apple Watch 7和AirPods 3等三大新品。 法新社
蘋果公司（Apple）將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉辦特別活動，料將推出iPhone 13系列、Apple Watch 7和AirPods 3等三大新品。 法新社

蘋果公司（Apple）將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉辦特別活動，料將推出iPhone 13系列、Apple Watch 7和AirPods 3等三大新品。

國外科技網站TechCrunch報導，傳聞iPhone 13會延續前一代iPhone 12的4款機型，包括5.4吋版iPhone 13mini、6.1吋版iPhone 13、6.1吋版iPhone 13 Pro、以及6.7吋版iPhone 13 Pro Max。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，平均儲存容量提升，預估iPhone 13 Pro與13 Pro Max的容量選項包括128GB、256GB、512GB與1TB；iPhone 13與13mini的容量選項為128GB、256GB與512GB，因此也合理預期iPhone 13系列的平均銷售價格（ASP）也會提升。

另外，相機鏡頭將有大升級，今年蘋果似乎尤其著重拍照和錄影功能改進。iPhone 13應該會搭載更好的顯示器和處理速度更快的晶片。

蘋果也可能會利用這次機會發表新款AppleWatch。Apple Watch Series 7設計將有較大的改變，手錶螢幕邊緣較為方正。

AirPods 3可能也會亮相，AirPods Pro和AirPods Max目前將維持不變。

最後，聽到更多關於Mac新機配備蘋果設計的晶片，以及新款iPad消息的機會不大。

蘋果公司（Apple）將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉辦特別活動，料將推出iPhone 13系列、Apple Watch 7和AirPods 3等三大新品。 美聯社
蘋果公司（Apple）將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉辦特別活動，料將推出iPhone 13系列、Apple Watch 7和AirPods 3等三大新品。 美聯社

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