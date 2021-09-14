就在今夜！蘋果秋季發表會直播看這 iPhone 13系列最便宜有望23900入手

今(2021)年蘋果秋季發表會，即將在台灣時間15日凌晨1點登場。此次仍採取串流直播形式，在蘋果官網或是Youtube上都有直播畫面。

此次發表會新品除了眾所矚目的iPhone 13系列，也有望看到Apple Watch series 7、AirPods 3現身。而第九代iPad、iPad mini 6、MacBook系列則可能要再等等。以下為讀者整理新品傳聞及相關規格。

iPhone 13 系列

根據多方資訊，此次新款iPhone 13系列將維持四款機型，分別為iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，螢幕尺寸也維持5.4吋、6.1吋、6.7吋三種。

高階機種將採用120Hz的螢幕更新率、更大的相機模組，也因電池加大的緣故，機身厚度會比前一代更厚。此外根據上游供應鏈透露，這次iPhone 13系列機種並無配置指紋辨識系統。歷史悠久的Lightning接頭則可能改為USB-C。

最令人關心的價格也遭到爆料，此次最便宜的機種會是iPhone 13 Mini 64GB版本，售價約台幣23900即可小資帶回家。最貴的則是首見1TB版本的iPhone 13 Pro Max，售價約新台幣57400元，足以入手2支iPhone 13。此次Pro系列可能看不到256GB的版本。

iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 螢幕尺寸 5.4吋 6.1吋 6.1吋 6.7吋 儲存容量及售價 64GB:23900 128GB:25500 256GB:29000 64GB:26900 128GB:28500 256GB:32000 128GB:33900 512GB:41400 1TB:53400 128GB:37900 512GB:45400 1TB:57400

Apple Watch series 7

增加錶面顯示範圍，將採用41mm及45mm螢幕尺寸設計，但錶帶規格維持現狀，能夠和既有錶帶配件相容使用。採用更快的處理器和更新的無線技術，繼去年血氧濃度量測功能後，可能再加入血糖監測。新款Apple Watc預計有更平滑的邊緣和螢幕，不過有消息指出由於生產問題，可能採「限量發售」形式。

圖擷自 pinkvilla

AirPods 3

採AirPods Pro外型設計，但維持AirPods系列的半入耳式配戴設計，取消主動降噪功能。也有傳言指出將提升電池續航力，有望加入快充功能。

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