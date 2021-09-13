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iPhone 13倒數！舊款現跳水價 他驚見：同價格安卓機性能更好

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現iPhone XR等過期機種價格下降很多。美聯社
網友發現iPhone XR等過期機種價格下降很多。美聯社

iPhone 13系列機種即將推出，有網友發現，iPhone「過期機型」如XR、SE等價格正在「跳水」，甚至只要1萬出頭就能入手，但查詢相同價位的安卓手機，性能、畫質等都是安卓勝出，令他無法理解iPhone競爭力在哪。其他網友則表示，要買安卓手機必須慎選，若買一萬出頭的機種可能很快就會故障。

有網友在Mobile 01發文表示，最近發現iPhone過期機型如XE、SE等價格都大幅下降，甚至只要一萬出頭，而iPhone XR的配置為3G＋64G，但查詢同價位的安卓手機配置則是8G＋256G，明顯勝出，連iPhone 12的配置都只有4G＋128G，畫質也比安卓手機來得差，他直言「不知道iPhone有什麼競爭力，是因為CPU好、更新時間長嗎？5年內會不會被放生？」

其他網友則留言「在意價格就不要選iPhone了，iPhone以同等的價格買到的Android硬體大部分比iPhone好很多」、「iPhone過期機型建議完全不要買，蘋果近年來用料越來越差，一樣的錢，買支新的Android就好」。

還有網友留言「一萬元的android機，你用沒多久就會無法忍受，喜歡android還是要多花錢買旗艦機比較好」、「表面上看規格參數差，跟實際上手的感覺不一樣」、「不一定非要iPhone，但安卓機要慎選」。

也有網友為iPhone聲援，留言「iPhone有封閉式系統IOS、CPU自己設計優化、RAM不用太多，跟安卓不同系統競爭力就是高，二手保值性耐用性也高，系統更新長達五年以上」。

Mobile 01 iPhone Android iPhone XR iPhone 13

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