果粉跑外送小心 蘋果指「iPhone架機車龍頭」恐損壞相機

拿iPhone跑外送注意！蘋果官方釋出一份最新文件，建議用戶不要將iPhone架在機車龍頭上，否則機車的高頻率震動可能損壞相機功能，主要受影響的機種為iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus之後的機款。

疫情期間許多人暫時改行外送，以度過疫情難關，為了找尋訂單地址，多數人都會將手機架在機車龍頭上，透過導航找尋正確地點。然而近日蘋果官方釋出一份最新文件指出，iPhone架在機車上可能導致相機故障。

蘋果文件表示，如重機等容易發出高頻率震動，若透過手機支架傳送到iPhone上，可能損害相機的OIS防手震系統，會造成拍照、錄影品質下滑，建議用戶避免此種行為。

蘋果指出，即使是一般機車、震動相對較小，但仍建議加裝減震支架，可有效避免iPhone損壞可能，不過仍建議避免長時間使用。

蘋果表示，只要是使用OIS防震系統的機種，都必須防範機車震動造成的損傷，主要受影響的機種包括iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus之後的機款。

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