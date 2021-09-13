「iPhone 13」將至、新iPad要再等 蘋果今年秋季發表會新品預測一次看

蘋果確定在美國西岸時間9月14日上午10點 (台灣時間9月15日凌晨1點)舉辦線上發表活動後，目前也有不少消息「暗示」此次發表會即將揭曉新機，分別為升級款「iPhone 13」、Apple Watch series 7，以及包含AirPods 3等新品，但從過往發表節奏來看的話，新款iPad與新款MacBook系列機種，仍有可能選在另一場發表活動公布。筆者也整理近期相關傳聞，描繪接下來的發表會中可能出現新品。

可能首次選在9月舉辦兩場發表會？

先前說法中，蘋果有可能選在9月間接連舉辦兩場線上發表會，其中一場將會在美國西岸時間9月14日舉辦，預計公布新款「iPhone 13」系列手機，以及新款Apple Watch series 7，另外也會公布新款AirPods 3，而另一場發表會則會聚焦在新款iPad與新款MacBook系列機種，預期會在9月底舉辦。

不過，此項說法並未獲得蘋果證實，但從過往發表內容來看，蘋果應該不會透過單場發表會一口氣公布所有新品，因此預期仍會透過兩場發表會介紹。

相較去年因為相關元件供貨問題，使得蘋果將iPhone 12系列放在第二場新品發表會上公布，而首度換上Apple Silicon處理器的新款13.3吋MacBook Air與MacBook Pro，以及Mac mini則是維持在10月的發表會上揭曉，同時也花費不少時間說明第一款Apple Silicon處理器M1具體細節。

但由於今年蘋果已經預先改善元件供貨，因此新款「iPhone 13」系列將會在9月14日當天的發表會上亮相，同時蘋果將能讓即將揭曉的四款iPhone新機同步上市，不像去年區分兩個上市時間。

作業系統依然會是更新重點

在今年WWDC 2021期間，蘋果已經公布iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey，以及watchOS 7、tvOS 15相關細節，而在接連提供開發者、一般使用者測試體驗，並且給予反饋意見後，蘋果預期也會隨著秋季發表會揭曉新品，正式推出新版作業系統更新。

「iPhone 13」還有什麼可以期待？

基本上以iPhone 12系列為基礎的「iPhone 13」系列，預期一樣區分標準款與Pro版本，其中又區分Pro Max版本與mini版本設計，但mini版本卻有可能因為去年推出後的銷量不佳，僅在今年最後一次推出。

而新款「iPhone 13」系列基本上會以iPhone 12例列為基礎，因此包含平框機身設計，以及標準款採用廣角與超廣角鏡頭組合，並且在Pro版本額外加上遠距鏡頭與LiDAR光達元件設計均維持相同設計，但瀏海設計有可能如傳聞般縮減一些，同時相機功能也會有所提昇。

此外，搭配OLED螢幕使用特性，蘋果有可能率先在「iPhone 13」系列加入常時顯示 (always on display)設計，另外也可能加入新款配色，例如近期傳聞更深邃的黑色，以及類似日出晨曦般的金色款式，甚至在標準款配色也會更加活潑。

至於處理器則會換上以台積電4nm製程打造的A15 Bionic，儲存容量則有可能捨棄64GB容量規格，直接從128GB容量選項起跳，在Pro版本更可能提供最高可達1TB儲存容量。另外，蘋果也可能在Pro版本藉由LPTO (低溫多晶氧化物)面板技術，將可對應120Hz畫面更新率顯示效果。

同時，即便目前以光學或超音波等技術打造的螢幕下指紋辨識已經相當普及，但蘋果對此功能使用安全性的要求顯然更高，雖然內部已經著手測試螢幕下指紋辨識設計，但似乎仍不會在此次更新的「iPhone 13」加入此項功能，依然維持透過Face ID等方式解鎖。

另外，先前傳出的衛星通訊功能，蘋果可能僅在特定國家地區提供，同時此項功能僅作為緊急使用，並非作為常態性的通訊功能。

價格方面，不少市場預期「iPhone 13」售價將會因為成本增加而抬升，但也有看法認為蘋果最終定價將維持不變，或是僅有部分漲幅。

Apple Watch series 7

Apple Watch Series 7將可能採用41mm及45mm螢幕尺寸設計，藉此譲錶面顯示範圍增加，但錶帶可能仍維持現有規格，因此不會影響既有錶帶配件交換使用。

不過，相較去年在Apple Watch series 6加入血氧濃度量測功能，蘋果此次更新可能會更著重在健康app應用功能更新，至於先前傳聞的血壓量測、血糖監控功能，可能要等到再下一款手錶更新才會加入。

而先前有傳聞指出Apple Watch series 7將可能延後推出，但從相關消息顯示，蘋果仍有會在此次發表會上對外揭曉此款產品。

AirPods 3

先前傳出蘋果原訂在春季發表會時公布AirPods 3，但因為部分因素延後發表時間，因此選在秋季發表會對外公布。

而AirPods 3將採用AirPods Pro外型設計，但是維持AirPods的半入耳式配戴設計，同時取消主動降噪功能，藉此區隔產品定位。不過，AirPods 3也會加入生活防水設計，並且加入空間音訊功能，一樣也具備配戴狀態識別功能，以及H1晶片設計。

另外，相關說法表示AirPods 3將會提昇電池續航表現，其中包含採用新版藍牙連接技術，加入電池快充功能等。

MacBook系列、iPad要再等等

雖然先前有不少看法認為蘋果會在秋季發表會上同步揭曉新款iPad，但以過往產品更新步調來看，蘋果可能會將新款iPad放在秋季第二場發表活動，搭配新款MacBook系列機種一同揭曉。但處理器是否跟進新款iPad Pro採用M1規格，或是跟進換上A15 Bionic處理器，目前還無法確認。

至於新款MacBook系列，則可能以傳聞將推出的14吋MacBook Pro，以及換上新款處理器的16吋MacBook Pro為主。至於新款處理器則預期會以M1X為稱，或是直接稱為M2，其中將提昇運算效能與顯示輸出功能，同時也預期能對應更多連接埠，甚至可能在16吋機種加入HDMI輸出設計。

至於Mac mini是否會額外增加搭載新款處理器選項，目前也還無法確認，但預期在外觀設計不會有太大改變。

One More Thing？

如同過往的秋季發表會，蘋果仍有可能保留「One More Thing」驚喜，而此次的驚喜或許會預告接下來即將推出新品，有可能是蘋果即將踏入的全新產品項目，例如會是傳聞中的虛擬視覺頭戴裝置，或是對外宣布噪車計畫，但也可能公布先前就有傳聞以Apple TV使用模式為基礎，並且加入獨立螢幕互動功能的影音設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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