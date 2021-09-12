不是iPhone！蘋果哪樣產品最值得買 網推爆它：超耐用

蘋果的3C產品以簡潔、高質感聞名，更養成一大批忠實果粉，日前有網友發文詢問「蘋果最值得入手的產品是什麼？」不過，許多人推薦的竟然不是iPhone系列，引發熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，蘋果的軟硬體和服務有一堆，幾乎包辦了生活中大大小小的電子產品，像是「iPhone、iPad、iMac、MacBook、AirPods、HomePod、iPod、Tim cook、Apple watch、Apple Music、Apple TV」等11樣產品。

原PO也好奇詢問，在那麼多產品中，大家覺得哪個裝置或服務，是蘋果最值得入手的？

貼文一出，許多網友紛紛表達自己看法「都ok啊，高cp值，適合預算有限的人」、「沒有值不值得，看口袋深度決定」、「當然是全家餐」、「我只有iPhone 11、iPad Pro和Mac」、「輕度使用者iPad跟iPhone，一起用滿方便」。

不過根據留言，最多人認為「iPad」是最值得入手的產品，「iPad無誤」、「iPad，其他都是盤子」、「iPad無敵」、「有在畫畫推iPad pro」、「認真回，iPad和筆電都超耐用，用七八年了都不會壞，又順」。

有網友認為iPad的CP值最高。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

商品推薦