不是iPhone！蘋果哪樣產品最值得買 網推爆它：超耐用
蘋果的3C產品以簡潔、高質感聞名，更養成一大批忠實果粉，日前有網友發文詢問「蘋果最值得入手的產品是什麼？」不過，許多人推薦的竟然不是iPhone系列，引發熱烈討論。
原PO在PTT發文表示，蘋果的軟硬體和服務有一堆，幾乎包辦了生活中大大小小的電子產品，像是「iPhone、iPad、iMac、MacBook、AirPods、HomePod、iPod、Tim cook、Apple watch、Apple Music、Apple TV」等11樣產品。
原PO也好奇詢問，在那麼多產品中，大家覺得哪個裝置或服務，是蘋果最值得入手的？
貼文一出，許多網友紛紛表達自己看法「都ok啊，高cp值，適合預算有限的人」、「沒有值不值得，看口袋深度決定」、「當然是全家餐」、「我只有iPhone 11、iPad Pro和Mac」、「輕度使用者iPad跟iPhone，一起用滿方便」。
不過根據留言，最多人認為「iPad」是最值得入手的產品，「iPad無誤」、「iPad，其他都是盤子」、「iPad無敵」、「有在畫畫推iPad pro」、「認真回，iPad和筆電都超耐用，用七八年了都不會壞，又順」。
▪iPhone 13 Mini最便宜不到2萬4 傳Pro系列這級距「被消失」
▪買了iPhone 13舊機怎處理？3C達人曝6步驟比重置更重要
▪不想換iPhone 13的理由第一名是它 Android想跳槽比例下降15％
▪蘋果發表會要來了！最強「新品」亮點總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言