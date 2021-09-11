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蘋果悄悄將這產品列入「過時名單」未來將再也不能維修

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果在10日將2013年發布的16GB 第五代 iPod touch 列入過時名單。 圖／翻攝蘋果官網
蘋果在10日將2013年發布的16GB 第五代 iPod touch 列入過時名單。 圖／翻攝蘋果官網

2021年蘋果秋季發表會將在美國西岸時間9月14日上午10點、台灣時間9月15日凌晨1點盛大登場，因疫情關係仍採線上模式，新產品已經讓「果粉」們迫不及待，不過同時，蘋果也在10日將2013年發布的16GB 第五代 iPod touch 列入過時名單。

根據「IT之家」報導，第五代的iPod touch 32GB和64GB的版本於2012年發布，隔年又推出了16GB的版本，機身只提供單一的銀色，也把後置鏡頭砍掉，2015年夏天又推出了第六代 iPod touch為第五代後續產品，接者2019年推出第七代iPod touch之後就再也沒有更新 iPod touch系列。

蘋果過時產品是指銷售時間超過5年，但未滿7年的產品，推出後5年內都具備維修服務，當產品過了7年後，就會被列入「過時名單」，雖然這情況下官方維修中心依然可提供維修，但是得視零件供應情況而定，如果被列為「停產名單」，就不再提供硬體維修服務。

目前過時的iPod系列產品包括iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touch第 4 代、iPod touch第 5 代。詳情可見蘋果過時產品、停產產品官網說明。

iPod Apple 蘋果發表會

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