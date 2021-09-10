買了iPhone13舊機怎處理？3C達人曝6步驟比重置更重要
iPhone 13發表會將在台灣時間15日凌晨1點登場，不少果粉早已準備好掏錢換新機。不過買了新機該如何轉移資料以及處理舊機，3C達人拍Youtube影片解說「不只有重置這麼簡單」，想賣掉舊機有6個步驟才能保障個資不外洩。
「我是不是重置就可以了？」3C達人Tim哥提醒，如果想把舊機賣掉有數個前置步驟，首先務必把原始手機盒子找出來，接著去除包膜以及鏡頭保護貼，使用眼鏡布把一些殘膠擦拭乾淨，將有助於提升估價。
手機系統部分，第一要取消跟Apple Watch的配對；第二在新機選擇「快速開始」，將資料轉移；第三完成照片及影片的備份；第四要特別注意登出iCloud、iTunes的App Store；第五移除iMessage跟Facetime；最後一步則是關閉Find My iPhone尋找功能。確認過以上步驟完成之後，再來重置手機。
Tim哥也提醒，部分iPhone支援eSIM(數位SIM卡、虛擬SIM卡)功能，若有使用記得選擇「已清除裝置和eSIM的描述檔」，才能減少買賣雙方後續的困擾。
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