快訊

中和某國小明起預防性停課3天 校方：有學生居家隔離

金正恩暴怒！北韓「0確診」破功 傳大量士兵染疫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果發表會15日登場！邀請函彩蛋藏玄機 果粉們最期待「這功能」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果「2021秋季發表會」終於宣布將在美國時間14日上午、台灣時間15日凌晨盛大登場。 歐新社
蘋果「2021秋季發表會」終於宣布將在美國時間14日上午、台灣時間15日凌晨盛大登場。 歐新社

蘋果「2021秋季發表會」終於宣布將在美國時間14日上午、台灣時間15日凌晨盛大登場。蘋果也遞出邀請函，特別使用「擴增實境」（AR）功能，以「California streaming」做為主題，引領果粉們進入五彩繽紛的加州世界，掀起網友們熱烈討論，其中大家在發表會最期待的果然還是「屏下指紋解鎖」功能。

本次發表會，預計將會有討論度爆表的蘋果旗艦機種iPhone 13，除了採用更快速的A15處理器，擁有四款規格和縮小的瀏海，及外傳的繽紛色彩包括少女粉、清新橙、薄荷綠、寶寶藍、迷霧紫、湖水綠、玫瑰粉色、日落金等，都讓果粉們超期待。另外，新款Apple Watch、iPad（第九代iPad、iPad mini 6）、MacBook Pro和入門級AirPods也在預測新品名單上。

日前流出一組iPhone 13 Pro渲染圖，將新增紅、紫、綠與粉多種新色。 圖擷自蘋果匯
日前流出一組iPhone 13 Pro渲染圖，將新增紅、紫、綠與粉多種新色。 圖擷自蘋果匯

針對此次發表會的看點，網友們眾說紛紜。有人認為邀請函主視覺透過蘋果LOGO穿透後方風景，亮點應和「AR」有關；另外，網友也認為蘋果內的圖案很清晰，相較之下，其它區域的顏色就沒那麼好，這次的看點或許和「鏡頭的提升」有關。

蘋果「2021秋季發表會」將於15日凌晨登場，同時以「California streaming」做為主題，向果粉們遞出邀請函。圖／翻攝自蘋果官方網站
蘋果「2021秋季發表會」將於15日凌晨登場，同時以「California streaming」做為主題，向果粉們遞出邀請函。圖／翻攝自蘋果官方網站

不過，說到網友們最期待的還是「屏下指紋解鎖」功能。蘋果自iPhone X機種開始改採「Face ID」解鎖功能，不料近來在全球疫情肆虐之下，受戴口罩之苦，網友們紛紛大喊不便，直呼「疫情期間沒辦法生物辨識解鎖就是垃圾」、「最好有Touch ID，Face ID用得很不習慣」、「等屏下指紋跟屏下前鏡頭再說吧」、「+1，我也覺得要屏下指紋解鎖，現在疫情關係出門都要戴口罩，Face ID還要拉下口罩，很麻煩」、「就算沒有Touch ID，只要Face ID能解鎖戴口罩，我一定買單」。

蘋果 iPhone 13 MacBook Pro iPad mini Apple Watch AirPods Apple Face ID

相關新聞

蘋果發表會15日登場！邀請函彩蛋藏玄機 果粉們最期待「這功能」

蘋果「2021秋季發表會」終於宣布將在美國時間14日上午、台灣時間15日凌晨盛大登場。蘋果也遞出邀請函，特別使用「擴增實境」（AR）功能，以「California streaming」做為主題...

iPhone 13外型沒新意？相機功能升級藏在這個細節裡

蘋果稍早宣布將在台灣時間9月15日凌晨1點於線上舉辦秋季發表會，但近期網路上各種關於iPhone 13新機的消息、規格，...

蘋果14日要發表什麼新品？這些夢幻升級讓果粉超期待

蘋果公司已經證實將在美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉行秋季新品發表會，以下是市場推測這回將亮相的...

iPhone 13終於要來了！蘋果秋季發表會9月15日串流登場

果粉們盼了好多天，終於等到Apple Event蘋果秋季發表會正式發出邀請函，確認將於台灣時間9月15日凌晨1點於線上舉...

iPhone 13將登場！舊機價格迅速跳水「各型號保值度一覽」

iPhone 13系列將於9月14日舉行發表會，是否會刷最貴紀錄引發關注，先前有報導指出還在販售的iPhone 12受到iPhone 13將上市衝擊，價格跌了快9千元，現在國外交易網站「Decluttr」則指出，iPhone 13上市1個月後iPhone 12將貶值快2千，上市3個月後將貶值要3千元。

與iPhone13同時發布 彭博：Apple Watch Series 7將限量發售

iPhone13即將在下週9月14日發表，據傳在各項功能上新增或大升級的Apple Watch Series 7也將同步發布，但由於面臨生產問題，屆時可能發布數量有限，將採限量發售的方式推出新一波智能手表。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。