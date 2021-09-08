蘋果發表會15日登場！邀請函彩蛋藏玄機 果粉們最期待「這功能」

蘋果「2021秋季發表會」終於宣布將在美國時間14日上午、台灣時間15日凌晨盛大登場。蘋果也遞出邀請函，特別使用「擴增實境」（AR）功能，以「California streaming」做為主題，引領果粉們進入五彩繽紛的加州世界，掀起網友們熱烈討論，其中大家在發表會最期待的果然還是「屏下指紋解鎖」功能。

本次發表會，預計將會有討論度爆表的蘋果旗艦機種iPhone 13，除了採用更快速的A15處理器，擁有四款規格和縮小的瀏海，及外傳的繽紛色彩包括少女粉、清新橙、薄荷綠、寶寶藍、迷霧紫、湖水綠、玫瑰粉色、日落金等，都讓果粉們超期待。另外，新款Apple Watch、iPad（第九代iPad、iPad mini 6）、MacBook Pro和入門級AirPods也在預測新品名單上。

日前流出一組iPhone 13 Pro渲染圖，將新增紅、紫、綠與粉多種新色。 圖擷自 蘋果匯

針對此次發表會的看點，網友們眾說紛紜。有人認為邀請函主視覺透過蘋果LOGO穿透後方風景，亮點應和「AR」有關；另外，網友也認為蘋果內的圖案很清晰，相較之下，其它區域的顏色就沒那麼好，這次的看點或許和「鏡頭的提升」有關。

蘋果「2021秋季發表會」將於15日凌晨登場，同時以「California streaming」做為主題，向果粉們遞出邀請函。圖／翻攝自蘋果官方網站

不過，說到網友們最期待的還是「屏下指紋解鎖」功能。蘋果自iPhone X機種開始改採「Face ID」解鎖功能，不料近來在全球疫情肆虐之下，受戴口罩之苦，網友們紛紛大喊不便，直呼「疫情期間沒辦法生物辨識解鎖就是垃圾」、「最好有Touch ID，Face ID用得很不習慣」、「等屏下指紋跟屏下前鏡頭再說吧」、「+1，我也覺得要屏下指紋解鎖，現在疫情關係出門都要戴口罩，Face ID還要拉下口罩，很麻煩」、「就算沒有Touch ID，只要Face ID能解鎖戴口罩，我一定買單」。

商品推薦