不想換iPhone 13的理由第一名是它 Android用戶想跳槽比例下降15％

不選 iPhone 的原因跟大家平時想的差不多 XDD

前陣子 SellCell 公佈了一份調查，發現 iPhone 用戶中有多達 44% 的人會想要升級到今年的 iPhone 13，而這次他們又做了一份調查，有多少 Android 用戶會想跳槽改用 iPhone 13，結果比去年想跳槽 iPhone 12 的 Android 用戶又更少了，而他們想選擇或不想選擇 iPhone 的原因又是如何呢？

SellCell 針對 5000 多名美國的 Android 用戶進行購買 iPhone 13 的意願調查，發現只有 18.3%的 Android 用戶願意在下次換手機時改用 iPhone 13 機型，而去年的調查是有 33.1%的 Android 用戶想換 iPhone 12 機型，相比之下今年想換 iPhone 13 的 Android 用戶下降了將近 15%。有 81.7%的用戶對即將推出的 iPhone 13 不感興趣

而在這 18.3%的 Android 用戶中，最想換的機型是最大、6.7吋的 iPhone 13 Pro Max，有 39.8%的人選了這個選項，標準版的 iPhone 13 為第二名（36.1%），再來是 iPhone 13 Pro（19.5%），最後是尺寸最小的 iPhone 13 mini，僅有 4.6%的人選擇

那為什麼想跳槽到 iPhone 13 呢？這個答案我蠻意外的！最多人選擇的是更長的軟體更新支援（51.4%），第二名是蘋果生態系的整合（23.8%），第三名是更好的隱私保護（11.4%），後面第四五名分別為更好的價格（5.2%）及更好的硬體，如相機、規格、設計等（4.3%），我原以為生態系整合會是最多人選擇的

而對 iPhone 13 不感興趣的 81.7%中，他們不想換 iPhone 13 主要的原因為缺少指紋辨識（31.9%），第二名是 iOS 系統提供較少的客製化、自訂性（16.7%），第三名是不支持下載其它應用（12.8%），第四名第五名分別為 Android 擁有更好的硬體規格（12.1）及未來使用 CSAM 掃描 iCloud 中是否有兒童色情照片（10.4%）

前三名的答案都還蠻能理解的，畢竟指紋辨識是現在大多數 Android 手機都會配備的功能，尤其現在又都戴著口罩，只有臉部辨識的 iPhone 的確在解鎖部分可能會比較麻煩一點 ; 雖然在 iOS 14 上可以在桌面自訂的東西更多了，但似乎還是比不上 Android ; 那的確目前 iOS 因安全的考量，不開放大家以 App Store 以外的方式，在網路上下載應用程式

比較意外的是第五名，因為這個功能還未推出，而且是蠻新的消息，蘋果為了阻止兒童色情、兒童虐待在照片傳播，預計之後會推出一個新的掃描功能，會檢查用戶上傳到 iCloud 上的照片是否符合 CSAM 的偵測值，若有疑慮則會進行照片掃描，許多用戶擔心的是可能是這是否會涉及到隱私問題

其他比較少人選的選項還有包含 iPhone 價格昂貴、更喜歡舊款 iPhone 等等，每次都覺得看這種調查蠻有趣的，不知道大家選擇或不選擇 iPhone 的原因是什麼呢？是否跟調查結果一樣？歡迎跟我們分享啦！

（新聞來源：SellCell）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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