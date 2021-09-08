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蘋果發邀請函台灣時間9/15舉辦線上發表 預計揭曉iPhone 13、iPad、iPad mini

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前有諸多消息傳出後，蘋果稍早發出活動邀請，確認將在美國西岸時間9月14日上午10點 (台灣時間9月15日凌晨1點)舉辦發表活動。

由於日前確定將返回辦公室時間延後至明年1月初，因此蘋果如先前預期將以線上直播形式呈現即將公布新機消息，而非透過實體活動說明。

至於新品沒意外就是新款iPhone 13 (或是iPhone 12s)系列，其中預期仍會推出四款不同規格新機，但其中mini款式有可能會是最後一次推出。

另外，先前也有消息指稱新款手機將會加入衛星通訊功能，同時僅限緊急狀態下作為通訊使用，並且僅在特定地區提供使用。其他部分則包含針對相機鏡頭重新設計，因此主相機模組會相對變大，同時也傳出新款Face ID相機模組將會縮減，藉此讓螢幕顯示佔比提升，但蘋果仍未計畫在新機導入螢幕下指紋辨識功能。

而在新款Apple Watch sereis 7部分，有消息指出因為特定零件供應問題，因此今年手錶產品有可能會有供貨短缺，或是僅先推出特定款式情況，另外更可能推出加大為43mm與45mm寬幅的錶帶設計。

其他新品部分，則包含可能會推出新款iPad，以及iPad mini機種，同時也預期宣布新版iOS 15、watchOS 7，以及iPadOS 15、tvOS 15與macOS Monterey正式釋出更新時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 蘋果發表會 iPhone 13 iPad iPad mini

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