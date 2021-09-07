iPhone 13將登場！舊機價格迅速跳水「各型號保值度一覽」

iPhone 13系列將於9月14日舉行發表會，是否會刷最貴紀錄引發關注，先前有報導指出還在販售的iPhone 12受到iPhone 13將上市衝擊，價格跌了快9千元，現在國外交易網站「Decluttr」則分析，iPhone 13上市1個月後iPhone 12將貶值快2千，上市3個月後將貶值要3千元。

根據「Decluttr」報告顯示，iPhone13上市1個月後，iPhone 12的殘值將跌去12％，約美金39.87元(約1,110台幣），上市3個月後，將跌去20％，約美金64.81元(約1,804台幣)，損失最大的是iPhone 12 Pro Max，iPhone13上市1個月後，將蒸發美金63.44元(約1,766台幣)，上市3個月後損失美金103.11元(約2,871台幣)。

Decluttr分析iPhone13上市後iPhone12系列跌幅狀況。 圖／Decluttr

過去幾年，新iPhone的推出都對舊款機型產生影響，上市後1個月就平均下降12％，3個月後平均下降20％，從去年2020年來看，iPhone 12發布後，iPhone 11在短短1個月內貶值15％，3個月後貶值20%。

不過整體來說，蘋果的保存價值依然是比較高，發售1年後的二手成交價普遍都還有原價的51％，2年後也還有原價的34％，其中iPhone 11發售1年後，僅跌了37％，iPhone XR及iPhone 8損失最大，跌了52％。

過去幾年，新iPhone的推出都對舊款機型產生影響，上市後1個月就平均下降12％，3個月後平均下降20％。 圖／Decluttr

安卓手機普遍跌幅大，表現最好的是三星，1年貶值65％，2年貶值79％，而谷歌的手機折舊率最高，1年內貶值64％，2年後來到貶值80％，型號來看PIXEL 2跌最多，貶值77％，另外PIXEL 3與PIXEL 3 XL，都是貶值73％。

安卓手機普遍跌幅大，表現最好的是三星，1年貶值65％，2年貶值79％，而谷歌的手機折舊率最高，1年內貶值64％，2年後來到貶值80％。 圖／Decluttr

最後調查，用戶購買新機的原因有36％是因為手機損壞、33％則是想升級手機，19％為單純看到推出新機所以想購入。

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