與iPhone13同時發布 彭博：Apple Watch Series 7將限量發售
iPhone13即將在下週9月14日發表，據傳在各項功能上新增或大升級的Apple Watch Series 7也將同步發布，但由於面臨生產問題，屆時可能發布數量有限，將採限量發售的方式推出新一波智能手表。
彭博社記者古德曼(Mark Gurman)稱：「Apple Watch 7會儘量發布，但將再晚點才正式上市」。來勢洶洶的iPhone 13新機潮，未演先轟動，包括各式型號、價格、功能，在坊間均已有不少爆料；唯獨有偶，在各項功能大升級或新增的Apple Watch 7，也將同步推出；但彭博報導，由於新的顯示器有生產問題，蘋果可能推遲發布Apple Watch 7，直到生產問題得到解決，或繼續發布公告但採限量發售，或者採先發布一種新尺寸螢幕的型號，另一尺寸螢幕的Apple Watch 7稍晚再發布的方式進行。
根據彭博報導，Apple Watch Series 7 在外觀上與之前的Apple Watch有明顯的區別，表面預計會再稍微大一點，可能會有1.9 吋的螢幕選項，目前Apple Watch最大的螢幕尺寸為1.78吋，厚度也會再加厚，預計會有41毫米和45毫米表殼尺寸兩種選擇。
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