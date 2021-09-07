新款iPhone搭載的衛星通訊功能 僅在「特定市場」提供

日前傳出今年預計推出的新款iPhone將加入衛星通訊功能，雖然後續有不少看法對此質疑，但經常取得蘋果動態消息的彭博新聞記者Mark Gurman，則認為此項功能僅在特定市場銷售的新款iPhone推出。

依照Mark Gurman取得消息，除了呼應先前分析報告指稱新款iPhone將支援衛星通訊功能，更強調蘋果僅在特定市場銷售的新款iPhone提供此項功能，同時主要是針對緊急通訊使用，而非當作一般通訊連接。

實際上，彭博新聞在2019年就曾報導指稱蘋果組成團隊研究衛星通訊方式，藉此確保裝置可透過衛星訊號隨時連線。而此次傳出蘋果計畫在新款iPhone加入衛星通訊功能，則可能先與提供衛星通話服務及低速網路數據通訊服務的業者Globalstar合作。

以目前與電信業者有深度合作關係來看，蘋果若轉向與衛星通訊連網服務合作，勢必會引發不少反彈，因此現階段還是會將衛星通訊功能作為緊急使用為主。但在近年衛星連網服務應用持續普及之下，顯然蘋果對於衛星通訊也有相當大的興趣，並且預期讓旗下產品也能透過衛星訊號上網。

先前消息中，指出新款iPhone將採用源自LTPS (低溫多晶矽,LowTemperature Poly-silicon)面板技術，結合IGZO (銦鎵鋅氧化物)材質的驅動TFT電晶體，藉此實現更低耗電、更高畫面更新率使用特性，讓新iPhone能比照iPad Pro對應120Hz ProMotion顯示技術，但有可能僅用在Pro版本以上機種。

不過，新款iPhone可能因為換上新款螢幕與更大電池容量設計，另外也可能因為相機模組加大等情況，使得機身將相對變厚，但整體設計應該會延續iPhone 12系列採平框機身設計，另外也預期會維持推出mini款式機種，並且以更親民價位銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦