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iPhone 13將上市！3C達人推「買12就好」原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone 13系列預計將在9月15日舉行發表會。 圖／路透社
蘋果iPhone 13系列預計將在9月15日舉行發表會。 圖／路透社

今年蘋果的秋季發表會已經訂在9月15日清晨，依照前幾年的慣例，本次的發表會將會發布全新iPhone 13系列，讓不少果迷非常期待。但針對本次的iPhone 13，3C達人Tim哥卻不建議第一時間就購入，反而建議「其實買iPhone 12系列就可以」，引起許多網友討論。

3C達人Tim哥在自身Youtube上傳新片說明，iPhone 12的電量仍相當充足，自己也用了一年電力還是非常夠，如果是目前就有迫切需求要換機者，iPhone 12也是相當好的選擇。他也強調「因為目前iPhone 12的價格已經有下降的趨勢，相對比較便宜」。

他也透露，等iPhone 13上市，iPhone 12肯定會再降價，更表示「三個月銷售冠軍的iPhone 12 128G，原價28,500元來看，現在在通路已經有24,590元的價格，另一款iPhone 12 Pro Max 256G 也從原價41,400元，降至35,590元」，如果不是熱愛追求新機的人，iPhone 12會是最聰明的首選。

除此之外，他也補充道，因為iPhone 13第一波不見得搶得到，而且也會擔心第一波會有瑕疵等等因素，再加上iPhone 12也已經全面支援5G，也能下修使用4G，已經非常夠用。

此影片一上傳，便引起不少網友紛紛留言「我已準備好要換12了！再搭配五倍券！讚啊」、「我蘋果6拿到現在，前幾天終於壞了，沒辦法等到13就先買12了」、「去年就是很多人同樣操作買11，很夠用又便宜」、「買前一代的才是聰明人啦」。

3C iPhone 13 iPhone 12

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