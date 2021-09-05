傳iPhone 13相機螢幕大進化 瀏海有望縮小

蘋果公司（Apple）預計9月發表iPhone新機，爆料達人及國外科技網站預測，新機可能定名iPhone 13，相機將支援人像模式錄影，螢幕可能配備120Hz更新率和類似Apple Watch的永遠顯示功能，螢幕上方「瀏海」面積也有望縮小。

推特爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）先前發文指出，iPhone 13發表會邀請函將於美國時間9月7日發出，預計9月14日舉辦，並於9月24日正式開賣。

綜合國外科技網站的報導，iPhone 13將有4款機型，包括搭載雙鏡頭相機的5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13，以及搭載三鏡頭相機的6.1吋iPhone 13Pro、6.7吋iPhone 13 Pro Max；新機售價將與前代持平，最低699美元（約新台幣1.93萬元）起。

外界推測，iPhone 13將搭載運算能力更強的A15仿生晶片及數據傳輸更穩定的WiFi 6E技術，也可能內建高通新一代Snapdragon X60通訊晶片，提供更快的5G連網速度。知名分析師郭明錤指出，iPhone 13有望支援低軌道衛星通訊，不需4G或5G訊號也能打電話、傳簡訊，不過外界認為這項技術仍在測試中。

國外爆料達人韋恩巴哈（Max Weinbach）預測，iPhone 13將搭載「星空錄影」功能，可用於拍攝夜空中的月亮與星星。錄影功能也進一步強化，原本「人像模式」只支援拍照，在iPhone 13上也能在錄影時使用。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）提到，從Apple Watch Series 5加入的「永遠顯示」螢幕功能，也可能出現在iPhone 13上，當螢幕鎖定時仍可以看見時間、常用App等內容。

大部分消息認為，iPhone 13可能整合Face ID感測元件，把揚聲器和麥克風移到頂部邊框內，藉此縮小螢幕變形缺口的「瀏海」面積，放大螢幕可用區域。另有傳言指出，iPhone 13可能增加消光黑、玫瑰金或日落金等新顏色。

至於外界高度期待的螢幕下指紋辨識功能，葛曼認為蘋果已完成測試，但不會導入今年推出的iPhone13，未來可能在入門款iPhone採用Face ID臉部辨識或螢幕下指紋辨識功能，高階機型仍維持Face ID臉部辨識。郭明錤則預測，蘋果可能在2022年iPhone新機採用螢幕下指紋辨識功能。

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