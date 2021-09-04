蘋果iPhone 13發表衝擊！iPhone12價格大跳水「便宜快9千」

蘋果iPhone 13系列預計將在9月14日舉行發表會，是否會再刷新最貴iPhone紀錄引發不少消費者關注。不過在這之前，有傳聞，因為受到iPhone 13將上市的衝擊，還在販售的iPhone 12價格大跳水，有些平台優惠後甚至比官網便宜了快9千元。

根據快科技報導，iPhone 13系列將在本月正式登場，隨之衝擊的就是還在販售的i Phone12系列，因為新機將上市，也引發了價格大跳水，有些平台優惠後的iPhone12 128GB版本的價格僅要4,799人民幣(約台幣20,635元)，相比官網的6,799元(約台幣29,235元)便宜了整整2000元(約台幣8,600元)。

先前也有報導指出，這次iPhone 13 Pro、13 Pro Max將可能取消256GB的儲存空間選項，而128GB和512GB價格，價差高達台幣約7500元，回顧先前iPhone 7時代，就移除了中間的64GB選項，而iPhone X則是取消128G。

關於iPhone 13的傳聞也隨著發表時間接近越來越多，像是瀏海會變小、螢幕更新率達120Hz、採用A15晶片，外觀相機增厚，還會有一系列的新色，例如泡泡糖粉紅色、消光黑（霧黑）和日落金色，售價最低為iPhone 13 Mini 64GB款式，售價約合新台幣23900元；最貴版本為iPhone 13 Pro Max 1TB版本，約合新台幣57400元。

蘋果iPhone 13系列預計將在9月14日舉行發表會。路透社

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