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iPhone 13 Pro系列256GB規格「被消失」？價差驚人

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iPhone 13 Pro系列256GB規格「被消失」？價差驚人多買一組AirPods還有剩

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone 13系列發表會將在9月14日登場。圖為蘋果執行長庫克。歐新社
蘋果iPhone 13系列發表會將在9月14日登場。圖為蘋果執行長庫克。歐新社

蘋果iPhone 13系列預計將在9/14日舉行發表會，是否會再刷新最貴iPhone紀錄引發不少消費者關注。其中iPhone 13 Pro、13 Pro Max系列，傳出將移除256GB的選項，果粉只能選擇較小的128GB，或者直上512GB、1TB的規格，被迫面臨少了「折衷選項」的窘境。

根據快科技報導，此次iPhone 13 Pro、13 Pro Max將可能取消256GB的儲存空間選項。而根據已知的爆料資訊，128GB和512GB價格，價差高達台幣約7500元，可以再多買一組搭配無線充電盒版本的AirPods還能找回1千多元。

移除256GB的選項並非空穴來風，回顧先前iPhone 7時代，就移除了中間的64GB選項，消費者得從32GB和最頂的128GB做出抉擇；而iPhone X則是取消128GB，只留下64GB、256GB版本供消費者「自由選擇」。

根據傳聞，此次能最小資入手的是iPhone 13 Mini 64GB款式，售價約合新台幣23900元；最貴版本為iPhone 13 Pro Max 1TB版本，約合新台幣57400元，此金額若拿去買兩支iPhone 13 Mini最終還能找回約9600元。

 IPhone 13 Mini iPhone 13IPhone 13 ProIPhone 13 Pro Max
螢幕尺寸5.4吋6.1吋6.1吋6.7吋
儲存容量及售價64GB:23900

128GB:25500

256GB:29000

64GB:26900

128GB:28500

256GB:32000

128GB:33900

512GB:41400

1TB:53400

128GB:37900

512GB:45400

1TB:57400

 

iPhone 13 無線充電 AirPods 蘋果發表會

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