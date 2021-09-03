iPhone 13 Pro系列256GB規格「被消失」？價差驚人多買一組AirPods還有剩

蘋果iPhone 13系列預計將在9/14日舉行發表會，是否會再刷新最貴iPhone紀錄引發不少消費者關注。其中iPhone 13 Pro、13 Pro Max系列，傳出將移除256GB的選項，果粉只能選擇較小的128GB，或者直上512GB、1TB的規格，被迫面臨少了「折衷選項」的窘境。

根據快科技報導，此次iPhone 13 Pro、13 Pro Max將可能取消256GB的儲存空間選項。而根據已知的爆料資訊，128GB和512GB價格，價差高達台幣約7500元，可以再多買一組搭配無線充電盒版本的AirPods還能找回1千多元。

移除256GB的選項並非空穴來風，回顧先前iPhone 7時代，就移除了中間的64GB選項，消費者得從32GB和最頂的128GB做出抉擇；而iPhone X則是取消128GB，只留下64GB、256GB版本供消費者「自由選擇」。

根據傳聞，此次能最小資入手的是iPhone 13 Mini 64GB款式，售價約合新台幣23900元；最貴版本為iPhone 13 Pro Max 1TB版本，約合新台幣57400元，此金額若拿去買兩支iPhone 13 Mini最終還能找回約9600元。

IPhone 13 Mini iPhone 13 IPhone 13 Pro IPhone 13 Pro Max 螢幕尺寸 5.4吋 6.1吋 6.1吋 6.7吋 儲存容量及售價 64GB:23900 128GB:25500 256GB:29000 64GB:26900 128GB:28500 256GB:32000 128GB:33900 512GB:41400 1TB:53400 128GB:37900 512GB:45400 1TB:57400

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