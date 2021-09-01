iPhone 13最新消息總整理 搭載A15晶片效能升級、電池容量加大

iPhone 13外傳會在9月24日正式開賣，隨著蘋果發表會的時間接近，關於新機的傳聞也增多，像是瀏海會變小、螢幕更新率達120Hz、採用A15晶片，外觀相機增厚，還會有一系列的新色，例如泡泡糖粉紅色、消光黑（霧黑）和日落金色。

1、尺寸不變、鏡頭變厚

新一代的iPhone13尺寸跟過去iPhone 12系列一樣，分別為雙鏡頭5.4吋的13mini、6.1吋13、三鏡頭6.1吋的13 Pro 、6.7吋的13 Pro Max。以鏡頭厚度來說，13、13mini比12系列厚2.51毫米，13 Pro則是厚了3.65毫米。

iPhone13 以及13 mini的雙鏡頭鏡頭位置改成對角線斜放，鏡頭也比較高，但iPhone13 Pro維持三鏡頭配置，13Pro的鏡頭也比12 Pro大一些。這次也有消息指出，iPhone13系列將提升天文攝影功能，讓使用者在夜晚拍攝天空時，手機可以自動調整曝光、相關位置，還能拍到星空。

2、外觀與按鍵配置

先前有傳聞指出，會有日落金、泡泡糖粉紅色、銀色、消光黑。近期又有消息顯示，會多「青銅色」。13系列的側面按鈕、音量鍵、靜音按鈕也略微往下移動。這次聽筒位置往上移，瀏海縮小，13系列的相機感測模組排列更緊湊。13 Pro型號上也會加入類似Apple Watch的螢幕「永遠顯示」功能。

3、搭載A15晶片、120Hz螢幕更新率

下一代的iPhone 13搭載了A15晶片，採用台積電的5奈米製程，帶來更高的性能跟效率。有知情人士透露，蘋果計劃為iPhone增加衛星功能，以備緊急情況使用。讓用戶在手機沒有訊號的地區，仍然可以發送簡訊，不過這項功能有可能會取消或更改。iPhone 13 Pro 、Pro Max則具有120Hz的螢幕更新率，可以讓使用者在滑動手機螢幕、玩遊戲時，感覺到更流暢。

4、電池容量加大

iPhone 13 Pro Max配備了4352mAh電池，比 iPhone 12 Pro Max 的 3687mAh高了665 mAh，而 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 將配備 3095mAh 電池，高於 iPhone 12 的 2815mAh。iPhone 13 mini 將配備2406mAh 電池，高於 iPhone 12 mini 的 2227mAh 電池。

5、售價

綜合外媒報導，這次iPhone 13 Pro Max 將會是有史以來最貴的 iPhone系列手機，售價2300美金，折合台幣約64,200 元。iPhone 13 的價格則是 799 美元起，約新台幣 23,000 元。

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