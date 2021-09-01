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iPhone 13最高規格驚傳要價7萬 他驚呼「不會太貴嗎？」

聯合新聞網 / 綜合報導
這次蘋果iPhone 13新機最高規格Pro Max 1TB版本傳出售價高達7萬，掀起網路熱議。圖為義大利一家蘋果專賣店。 歐新社
這次蘋果iPhone 13新機最高規格Pro Max 1TB版本傳出售價高達7萬，掀起網路熱議。圖為義大利一家蘋果專賣店。 歐新社

有網友在mobile01指出，iPhone13Pro Max頂標配置要價70張小朋友，可以買一台普通機車了，好奇大家對於這個定價有什麼想法？此文一出，引發網友熱議，有人幽默表示「iPhone一定是用外星科技才會那麼貴阿」。

先前有爆料指出，iPhone13最低價格是799美金（約等於新台幣2萬4千元），如果是最高規格的iPhone 13 Pro Max，搭配最高容量1TB的話，要價2300美金（約等於新台幣6萬4千2百元），如果加上稅金可能高達7萬元！這消息讓不少網友大吃一驚，掀起熱烈討論。

有網友指出，最頂規格的iPhone13Pro Max要花7萬元，這已經是一台普通機車的價位了，他認為現在蘋果手機已經不是當作商品販售，而是多了心理層面的銷售策略，包含了「面子問題、使用習慣、為買而買」。他說：「我相信還是會有很多用戶會買頂配 但好奇大家對於這個定價有什麼想法？不會太貴嗎？」

有人回應，不一定要選擇1TB的版本，而且蘋果手機還有其他價位可以選擇，不需要強迫自己購買，入門的iPhone mini只要花2萬多元就有了。還有人拿蘋果手機跟名車比較，他認為這款產品是用來鎖定金字塔高端的消費者，因為一支手機賣到7萬，已經不是單純買來使用，而是有炫耀的心理。就像千萬跑車還是有許多富豪搶著購買。

不過，也有網友幽默表示「iphone一定是用外星科技才會那麼貴阿」、「iPhone 定價太便宜，就無法維持高尚尊榮的感覺，我覺得頂規要賣超過十萬才合理」、「貴，從來不是它的缺點，而是你的缺點。」

mobile01 iPhone 13 Apple

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