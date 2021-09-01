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iPhone 13模型機出爐 4款新機與前一代差在鏡頭升級、瀏海縮小

聯合新聞網 / 綜合報導
3C達人Tim哥開箱最新的iPhone13 模型機。圖擷自YouTube
3C達人Tim哥開箱最新的iPhone13 模型機。圖擷自YouTube

9月中旬蘋果公司將發表最新一代iPhone，果迷們無不引頸期盼著新機的「有感升級」。3C達人Tim哥也在發表會之前，搶先取得4款最終模型機，要來開箱iPhone 13與前一代的外觀差異。

Tim哥這次開箱的是最新款的iPhone 13模型機，有13 mini、13、13 Pro，以及13 Pro Max。他表示，跟前一代iPhone 12 mini相比，這次13 mini的聽筒位置已經往上移，代表新款手機的瀏海縮小。此外，13系列的相機感測模組排列也會更緊湊。

在整體厚度上， 12 mini 跟13 mini的厚度差不多，使用上不會感覺到差太多。至於螢幕大小，13系列跟上一代維持一樣的配置。最後是機身的側面音量鍵位置，跟12系列一樣，但背面的相機鏡頭排列不同。iPhone13 以及13 mini的雙鏡頭鏡頭位置改成對角線斜放，鏡頭也比較高。但iPhone13 Pro維持三鏡頭配置。拿iPhone13 Pro跟12 Pro相比，13Pro的鏡頭變大了，但兩台手機的LiDAR位置一樣。

最後，也會有果迷想知道「舊手機殼有辦法裝新手機嗎？」Tim哥測試以後發現，13系列的按鍵位置跟相機大小方面，如果套上12的手機殼，就會有位置上的落差，沒辦法完美的套用，所以如果想買13系列的果迷，可能要重新買手機殼。

外界推論，iPhone13可能會在9月15日周三的凌晨舉行，最快會在9月17日開放預購，24日正式開賣。

3C

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