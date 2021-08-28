iPhone 13可能採用升級版Face ID 戴口罩也能解鎖

因為爆發全球健康危機，人們開始佩戴口罩，讓手機臉部辨識解鎖困難度增加。根據爆料大神 @Jon Prosser 表示，美國 Apple 公司目前正在測試新的 Face ID 硬體，可以讓用戶在戴著口罩或霧狀眼鏡時也能解鎖他們的 iPhone。

Jon Prosser 分享，蘋果員工正在使用一個外殼，在 iPhone 12 上增加新的傳感器陣列，可以允許 iPhone 在用戶佩戴口罩時也可以完成識別。會出現在今年的 iPhone 13 上，但還是不排除會被推遲至未來 iPhone。

蘋果測試新的 Face ID 硬體

Jon Prosser 認為，Face ID 原型陣列與今年早些時候 iPhone 13 的 CAD 文件中描述的佈局完全一致。這是因為外殼中的 Face ID 原型硬體比 iPhone 12 的硬體窄得多，這與 iPhone 13 機型上預計的更細的凹槽相一致。

由於正在進行大規模測試以收集盡可能多的數據，顯然需要外部 Face ID 硬體。據稱，這使蘋果能夠在不分發未發布的 iPhone 的情況下，給大量員工提供新硬體。

參與的員工被要求在一系列條件下，佩戴面罩和眼鏡的組合來測試新硬體。員工只是被要求進行測試，但沒有被告知案例中的 Face ID 傳感器陣列有什麼具體變化。

據報導，新硬體允許 iPhone 在戴著面具、不借助 Apple Watch 和戴著霧狀眼鏡時用 Face ID 解鎖。

希望能在今年的 iPhone 13 上推出。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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