iPhone 13傳聞整理：超美新色、機身更厚 逼近7萬元再創新高？
iPhone 13 傳聞整理又來哩~
七月初的時候我們寫過一篇 iPhone 13 的傳聞整理，而現在時間已經八月底，越來越接近蘋果新機發表會時間，傳聞也跟著越來越多了！是時候再更新一下進度了！
我們先來複習一下前一篇整理文章所提到的重點，包含名稱將會延續數字稱為 iPhone 13、將推出四款機型、高階機種上將採用 120 Hz 的螢幕更新率、加入 ProMotion 技術、高階機款將有更大的相機模組、高階機款搭載可自動對焦的超廣角鏡頭、採用 A15 晶片、無線充電線圈會做得更大等等。而現在新的傳聞又有那些呢？一起來看看吧！
發表會時間
雖然一直有傳聞說會延期，但目前外媒跟國內媒體猜測，發表會時間落在 9 月的第二週機率比較高，維持與以往相近的時間
價格
外媒報導 iPhone 13 Pro Max 將會是有史以來最貴的 iPhone，售價 2300 美元，大約是新台幣 64,200 元。iPhone 13 的價格則是 799 美元起，約是新台幣 23,000 元（一支手機逼近七萬到底是什麼意思...
外觀
近期最讓人驚喜的就是由 Majin Bu 在 Twitter 上釋出的照片，是玫瑰金的 iPhone 13 Pro，有點粉又有點紫，我覺得比較像豬肝粉色，很好看耶！如果是真的不知道大家買不買單呢？另一外部落客 Vova LD 則是爆料 iPhone 13 系列將會有日落金、玫瑰金、銀色、消光黑
▼由 Majin Bu 所爆料的玫瑰金 iPhone 13 Pro
▼ Vova LD 爆料 iPhone 13 系列將會有日落金、玫瑰金、銀色、消光黑
鏡頭
同樣疑似外洩的還有鏡頭設計，部落客 DuanRui 上傳了一組設計圖，可能是 iPhone 13 Pro Max，機身厚度因電池變大的關係，會比前一代的 7.40mm 還要厚一些來到 7.49mm，鏡頭也更高更凸起。從 YouTube 頻道 Unbox Therapy 拿到的模型機來看，卻是跟上述的設計圖不謀而合
▼由 DuanRui 上傳的設計圖
▼Unbox Therapy 拿到的 iPhone 13 Pro Max 模型機與 iPhone 12 Pro Max 比較
隨著時間來到 8 月底，我們離謎底揭曉的日子就快到啦！大家希望那些傳聞是真的呢？我想敲碗移除劉海、超大電量、RAM 再提高！歡迎一起許願 XD
（新聞來源：Majin Bu、Vova LD、DuanRui、Unbox Therapy ）
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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