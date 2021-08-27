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iPhone 13或12S？蘋果包裝貼紙流出 在中國大陸組裝生產

聯合新聞網 / 綜合報導
網路流傳疑似即將發表的iPhone 13包裝貼紙。圖擷自微博
網路流傳疑似即將發表的iPhone 13包裝貼紙。圖擷自微博

早在年初就盛傳今年新iPhone可能不叫做iPhone 13，更可能的名字會是iPhone 12S。不過近日網路上流傳一張iPhone包裝貼紙照片，似乎證實已經定名「iPhone 13」，並且是在中國大陸組裝完成。

一名微博用戶科技Yu貼出一張照片，看起來疑似是iPhone 13的包裝貼紙，上方還印有「Designed by Apple in California」以及「Assembled in China」字樣，推測預計9月發表的新iPhone就會是iPhone 13，而非iPhone 12S或 iPhone (2021)。

事實上在去年iPhone 12系列發表前，推特上也流出正確iPhone 12系列型號的貼紙，更標註了螢幕尺寸。

先前盛傳歐美人士對於數字13相當忌諱，因此可能採用12S來命名新iPhone。也有相關人士認為今年新機種變動幅度可能不大，因此循過往5S、6S的經驗，將新iPhone命名為iPhone 12S，為的就是避開13這數字。亦有調查指出多達38%民眾認為應該叫做iPhone‌(2021)。

統整現有傳聞，今年新款iPhone預計在9月14日發表，17日開始預購。將會有iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種型號，螢幕尺寸維持前代的5.4／6.1／6.7吋三種。其中最頂級iPhone售價可能飆破6.5萬，刷新最貴iPhone紀錄。

iPhone 13 蘋果發表會 蘋果

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