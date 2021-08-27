你會買嗎？iPhone13飆天價一台近7萬 網路熱門關鍵字竟出現「便宜」？
文／羅文芳
蘋果公司推出的iPhone受到全球「果迷」喜愛，一年一度發表會即將來臨， iPhone13也預計在9月14日問世，外媒揭露iPhone13資訊滿天飛，除了大家在意的瀏海外型可能會變小，機型顏色會有玫瑰金、迷霧紫、薄荷綠等繽紛色外，許多人在意的「價格」突破歷史新高，最高階iPhone13 Pro Max一台要價近7萬元。
image source:IG/conceptsiphone
iPhone13起跳價2萬3台幣 攻頂最高規得準備7萬！
外媒報導iPhone13會用新的A15仿生處理器，效能提升20％，價格最低從799美元起跳，約台幣2萬4000元，如要搭配最高規格iPhone 13 Pro Max，使用最高容量1TB的話，一台需要2300美元，換算台幣是6萬4200元，如輸入台灣販賣，加上稅金可能逼近7萬！
（延伸閱讀：網傳iPhone13開賣時間曝！預測容量翻倍、瀏海變小 起跳價2.4萬元）
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把七萬元帶在身上？網友看傻：不如買台機車、信仰夠就便宜
對此網友反應為何，我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看其熱門關鍵字，可看到很多網友被價格嚇到「七萬都可以買台機車」、「不如去買機車」、「不如去買名牌包」等，還有不少人嘲諷果粉「信仰」無價，認為對果粉來說很「便宜」，也有人提到現在外傳7萬，到時候售價5萬，也會讓果粉覺得賺到「買了」、「笑死」等評語，不過也有人說現在手機等同於一台「電腦」因此售價越來越貴，也是有它的道理在，你怎麼看呢？
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字（分析區間：：2021/08/19- 2021/08/25）
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月19日至2021年8月25日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『iPhone13飆近7萬元』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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