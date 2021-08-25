果粉們注意了！iPhone 13被爆「這天開賣」 共四款機型曝光
許多果粉們引頸期盼的iPhone 13系列機種終於要登場啦！日前有外媒指出，蘋果公司預計將於9月中旬舉辦線上發表會，皆未獲證實，然而大陸竟有電商搶先預告，iPhone 13將在9月17日正式發售，且共有4種機型，和先前報導引據投資報告，認為可能將在9月第3週、也就是17日登場的猜測不謀而合，引起外界關注。
據陸媒《IT之家》引述社群博主爆料，當地某電商平台偷跑，在其新品發售專區放上蘋果iPhone 13系列機種，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max都將於9月17日開賣，該電商也放上AirPods 3商品，預告將在9月30日正式發售。
報導引述供應鏈透露，新iPhone 13 Pro系列採用A15處理器，由台積電獨家代工，今年8至12月台積電大約會生產超過1億顆A15處理器，換言之，蘋果初期新iPhone 13系列備貨量有望超過1億台，比先前樂觀預估的9500萬支還多出超過5%。
《蘋果匯》報導指出，此次iPhone 13將全系配備「小瀏海」顯示屏幕，也是蘋果四年來首次將瀏海區域縮小，將帶來更大的屏佔比，視覺效果有效提升，屏幕尺寸則依然維持前代的5.4／6.1／6.7吋三種。
另外，新增配色也將是iPhone 13外觀的一大亮點。iPhone 13系列除保持傳統黑白兩配色外，預測可能將新增兩款「日落金」、「玫瑰金」配色，雖說是新增配色，但這兩種顏色在此前的iPhone中都曾出現過相似色，加上供應鏈方面的證實，可能性非常大。
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言