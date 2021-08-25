iPad mini 6模具曝光！音量鍵移到頂端了 可能會有更大的螢幕和鏡頭？

平整邊框！

按照慣例，蘋果將會在 9 月舉辦秋季發表會，沒意外的話應該會帶來新款的 iPhone 13 和新一代的 Apple Watch 7、AirPods、iPad mini，國外爆料人士 @xleaks7 近期則曝光了 iPad mini 6 模具的照片，外觀看起來和先前的傳聞非常類似：機身改採整邊框設計，整體也變得更薄了，鏡頭看起來也比第五代的 iPad mini 還要更大

國外科技網站 Techordo 和 @xleaks7 一起公布了 iPad mini 6 的外型模具圖，先前彭博社記者 Mark Gurman 就有說過，iPad mini 6 會是 iPad mini 這個產品線推出近九年來，最大的一次改變。除了外觀變成和 iPhone 12 全系列一樣的平整邊框之外，右側的音量鍵也取消了，改移到機身頂端左側（也就是原本 3.5mm 耳機孔的位置），同樣在機身頂端右側的是開機鍵，傳聞指出 iPad mini 6 的開機鍵將會結合指紋辨識，讓解鎖可以更直覺、更方便

至於尺寸，之前有傳出 iPad mini 6 可能會落在 8.4 吋到 8.9 吋，提供比現在第五代的 iPad mini（7.9 吋）更大的螢幕，並取消 Home 鍵設計、連接埠從 Lightning 改為 Type-C。看到音量鍵上移到機身頂端，感覺其實蠻新奇的，不曉得會不會真的這樣設計呢？或是究竟 iPad mini 6 真的會在發表會上亮相嗎？一切只能等待蘋果親自揭曉才會有答案啦

（新聞來源：Techordo、MacRumors）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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