快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

蘋果正在測試螢幕下指紋辨識 但可能不會用在今年iPhone 13

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞報導指稱，蘋果目前仍積極測試螢幕下指紋技術，但未來依然會保留現有Face ID臉部識別使用模式，並且加上螢幕下指紋辨識設計，讓使用者能有更方便且符合不同使用需求的生物識別解鎖體驗。

螢幕下指紋辨識暫時不會用在新款iPhone

依照報導指稱，未來蘋果可能會在高階iPhone Pro系列同時搭載Face ID與螢幕下指紋辨識設計，而標準款機種則會維持採用Face ID識別解鎖。而在此之前，市場分析也認為蘋果將會在新款iPhone恢復採用Touch ID設計，但是會以螢幕下指紋辨識形式提供使用。

不過，彭博新聞記者Mark Gurman在報導中說明，預期螢幕下指紋辨識技術應用暫時不會太快出現在新款iPhone，即便蘋果去年已經推出在電源按鍵整合Touch ID設計的新款iPad Air，但此類設計似乎尚未準備應用在iPhone產品設計。

目前已經有越來越多手機業者跟進採用螢幕下指紋辨識技術，同時也有不少解決方案業者提出螢幕下指紋辨識設計，但不確定蘋果是否計畫採用現在市場主流使用的光照式指紋辨識技術，或是由Qualcomm提出的超音波原理打造的螢幕下指紋辨識技術。

但以目前來看，至少今年即將在9月更新的新款iPhone依然會維持Face ID設計，而不會透過螢幕下指紋辨識技術實現過往Touch ID介面使用模式。

未來也可能採螢幕下鏡頭設計

另一方面，三星、小米等業者開始將螢幕下鏡頭應用在手機產品，藉此實現無瀏海的全尺寸螢幕設計，蘋果未來預期也會採取相同設計，以利打造無瀏海設計的iPhone螢幕，但預期要等到此項技術毫無顯示密度落差，同時拍攝體驗也不會明顯受影響，才會獲得蘋果青睞。

以現行市場上的螢幕下鏡頭設計來看，三星採用技術式透過減少螢幕特定區塊的顯示密度，並且改為透明線材方式，配合人工智慧演算法補正影像拍攝差點，但缺點是底下隱藏鏡頭的螢幕區塊會因為顯示密度落差而變得較明顯。小米雖然透過改變螢幕顯示像素排列與線路分布方式，減少螢幕顯示密度落差與成像散色問題，但在相機拍攝效果仍受限解像力降低，因此無法像一般鏡頭呈現較好畫質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

指紋辨識 iPhone 13

延伸閱讀

最期待iPhone 13的新功能？外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識

上滑關閉APP反而更耗電 iPhone省電7大技巧一次看

別白跑！蘋果提醒iPhone、iPad送修前 一定要做好這三件事

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機

相關新聞

iPhone 13沒螢幕Touch ID！未來與Face ID配置不同機型

根據科技媒體AppleInsider，雖然蘋果公司（Apple）正測試螢幕指紋解鎖技術（Touch ID），但iPhon...

為學生打造入門款第九代iPad秋天發 更快處理器和更薄設計

根據《彭博社》記者 Mark Gurman 報導，隨著返校季的到來，美國 Apple 公司計劃在今年秋天更入門款 iPad，推出為學生量身定做的第九代新機型，採用更薄的設計和更快的處理器。

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機

外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。傳出除了縮小瀏海，還將搭載A15仿生處理器及配置120Hz螢幕更新率，此外近期更流出iPhone 13 Pro的渲染圖...

Apple Watch Series 7 CAD工程圖曝光了 外型類似iPhone 12方正設計

Apple Watch Series 7 預計將於 2021 年 9 月與 iPhone 13 系列一同發表，目前市面上已經有不少有關 iPhone 13 的傳聞，但是對於 Apple Watch Series 7 的消息卻是少之又少。 國外媒體《91mobiles》從消息人士取得高解析度的 CAD 工程圖，也就是 Apple Watch Series 7 設計概念圖，這次的概念圖與先前曝光的設計圖一致，手錶外型重新設計，取消原本圓潤邊框設計，改成類似 iPhone 12 畸形的方正設計。

iPhone 13傳9月線上發表 尺寸不變、軟硬體大幅提升

許多果粉都很期待9月的新一代iPhone上市，外傳美國蘋果公司（Apple inc.）有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。這次的iPhone 13會延續前一代iPhone 12的四種機型與尺寸，但在硬體與軟體上會有所更新，預計首批訂單會有9000萬支，這邊整理了幾點iPhone 13的最新資訊。

iPhone13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB

果粉注意！iPhone13推出時間曝光，時間落在九月的第三週間，在價格上，iPhone13預計將是史上最貴iPhone，但目前定價仍未曝光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。