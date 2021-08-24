蘋果正在測試螢幕下指紋辨識 但可能不會用在今年iPhone 13

彭博新聞報導指稱，蘋果目前仍積極測試螢幕下指紋技術，但未來依然會保留現有Face ID臉部識別使用模式，並且加上螢幕下指紋辨識設計，讓使用者能有更方便且符合不同使用需求的生物識別解鎖體驗。

螢幕下指紋辨識暫時不會用在新款iPhone

依照報導指稱，未來蘋果可能會在高階iPhone Pro系列同時搭載Face ID與螢幕下指紋辨識設計，而標準款機種則會維持採用Face ID識別解鎖。而在此之前，市場分析也認為蘋果將會在新款iPhone恢復採用Touch ID設計，但是會以螢幕下指紋辨識形式提供使用。

不過，彭博新聞記者Mark Gurman在報導中說明，預期螢幕下指紋辨識技術應用暫時不會太快出現在新款iPhone，即便蘋果去年已經推出在電源按鍵整合Touch ID設計的新款iPad Air，但此類設計似乎尚未準備應用在iPhone產品設計。

目前已經有越來越多手機業者跟進採用螢幕下指紋辨識技術，同時也有不少解決方案業者提出螢幕下指紋辨識設計，但不確定蘋果是否計畫採用現在市場主流使用的光照式指紋辨識技術，或是由Qualcomm提出的超音波原理打造的螢幕下指紋辨識技術。

但以目前來看，至少今年即將在9月更新的新款iPhone依然會維持Face ID設計，而不會透過螢幕下指紋辨識技術實現過往Touch ID介面使用模式。

未來也可能採螢幕下鏡頭設計

另一方面，三星、小米等業者開始將螢幕下鏡頭應用在手機產品，藉此實現無瀏海的全尺寸螢幕設計，蘋果未來預期也會採取相同設計，以利打造無瀏海設計的iPhone螢幕，但預期要等到此項技術毫無顯示密度落差，同時拍攝體驗也不會明顯受影響，才會獲得蘋果青睞。

以現行市場上的螢幕下鏡頭設計來看，三星採用技術式透過減少螢幕特定區塊的顯示密度，並且改為透明線材方式，配合人工智慧演算法補正影像拍攝差點，但缺點是底下隱藏鏡頭的螢幕區塊會因為顯示密度落差而變得較明顯。小米雖然透過改變螢幕顯示像素排列與線路分布方式，減少螢幕顯示密度落差與成像散色問題，但在相機拍攝效果仍受限解像力降低，因此無法像一般鏡頭呈現較好畫質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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