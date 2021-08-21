為學生打造入門款第九代iPad秋天發 更快處理器和更薄設計

根據《彭博社》記者 Mark Gurman 報導，隨著返校季的到來，美國 Apple 公司計劃在今年秋天更入門款 iPad，推出為學生量身定做的第九代新機型，採用更薄的設計和更快的處理器。

蘋果的入門款 iPad 預計將在秋季進行重新設計，採用更薄的外殼和新的處理器，而新的 iPad mini 據說也將進行更像 iPad Pro 的重新設計。可以期待 iPad mini 的改版，顯示螢幕更大，邊框更細，以及面向學生的第九代新 iPad，外形更薄，處理器更快。

去年 9 月，蘋果更新了入門款 iPad，配備了更快、更強大的 A12 仿生晶片，起價為 $329 美元，教育價為 $299 美元。入門款更新位於 iPad 產品系列的低端，是為需要負擔得起的 iPad 的客戶量身定做的，適合日常使用。

對於第九代機型，蘋果可能會繼續採用目前的設計，即 Touch ID 和 Home 鍵。更新後的機型將採用更快的處理器，提高性能和圖形，並採用更薄的外形尺寸。

更新後的 iPad 加入了蘋果公司繁忙的秋季季節，因為該公司預計還將準備對 iPad mini 進行更重大的更新。據傳，新的 iPad mini 將採用更大的顯示螢幕，邊框更小，性能更好，整體設計也會更新。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦