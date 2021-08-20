快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機

聯合新聞網 / 綜合報導
日前流出一組iPhone 13 Pro渲染圖，除了基本款的黑白外，將復刻玫瑰金與日落金。 圖擷自蘋果匯
日前流出一組iPhone 13 Pro渲染圖，除了基本款的黑白外，將復刻玫瑰金與日落金。 圖擷自蘋果匯

外傳美國蘋果公司（Apple inc.）有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。傳出除了縮小瀏海，還將搭載A15仿生處理器及配置120Hz螢幕更新率，此外近期更流出iPhone 13 Pro的渲染圖，目前共有8款配色，但其中4款新色卻獲得天秤兩端的評價。

根據「蘋果匯」報導，日前流出iPhone 13 Pro的渲染圖，除了基本款的黑白兩色外，曾出現過的日落金、玫瑰金也將復刻。另外將新增粉色、綠色、紫色及紅色，總共將有8款顏色供消費者挑選。

iPhone 13 Pro的新色曝光後隨即引起討論，有大陸網友表示「騷粉我先訂10台」、「這也太好看了吧」、「紫或者粉」、「假得要死」、「一股濃濃的鄉村風」、「不重要，都是要裝手機殼的」。

消息被分享到PTT後也讓鄉民熱議，「我OK，你先買」、「不就6s那四色…iPhone 12造型復刻，現在iPhone 13玩顏色復刻」、「怎麼覺得新色有點噁心」、「4種新色都有點噁，太浮誇了吧」、「顏色好像廉價山寨手機」、「顏色飽和到很噁，有確定是這幾個顏色喔」。

日前流出一組iPhone 13 Pro渲染圖，將新增紅、紫、綠與粉4種新色。 圖擷自蘋果匯
日前流出一組iPhone 13 Pro渲染圖，將新增紅、紫、綠與粉4種新色。 圖擷自蘋果匯

iPhone iPhone 13 蘋果

延伸閱讀

Apple Watch Series 7 CAD工程圖曝光了 外型類似iPhone 12方正設計

iPhone 13傳9月線上發表 尺寸不變、軟硬體大幅提升

上滑關閉APP反而更耗電 iPhone省電7大技巧一次看

iPhone13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB

相關新聞

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機

外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。傳出除了縮小瀏海，還將搭載A15仿生處理器及配置120Hz螢幕更新率，此外近期更流出iPhone 13 Pro的渲染圖...

為學生打造入門款第九代iPad秋天發！更快處理器和更薄設計

根據《彭博社》記者 Mark Gurman 報導，隨著返校季的到來，美國 Apple 公司計劃在今年秋天更入門款 iPad，推出為學生量身定做的第九代新機型，採用更薄的設計和更快的處理器。

Apple Watch Series 7 CAD工程圖曝光了 外型類似iPhone 12方正設計

Apple Watch Series 7 預計將於 2021 年 9 月與 iPhone 13 系列一同發表，目前市面上已經有不少有關 iPhone 13 的傳聞，但是對於 Apple Watch Series 7 的消息卻是少之又少。 國外媒體《91mobiles》從消息人士取得高解析度的 CAD 工程圖，也就是 Apple Watch Series 7 設計概念圖，這次的概念圖與先前曝光的設計圖一致，手錶外型重新設計，取消原本圓潤邊框設計，改成類似 iPhone 12 畸形的方正設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。