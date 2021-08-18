iPhone13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB

果粉注意！iPhone13推出時間曝光，時間落在今年九月的第三週間，在價格上，iPhone13預計將是史上最貴iPhone，但目前定價仍未曝光。

新機鎖定高階客層推出容量達1TB的儲存版本。IT之家報導表示，3月起，Ives稱iPhone13系列將會有1TB儲存版本可供選擇，1TB容量則是iPhone 12最高512GB容量的兩倍。

Ives指出，包括最低階的iPhone 13 mini到iPhone 13 Pro Max，iPhone 13系列4種型號都會配備光學雷達掃描儀，以擁有更真實的AR體驗，還可改善在弱光環境中的自動對焦功能。

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