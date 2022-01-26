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學測58級分選「電資還是醫學」？ 兩派爭論網友點一重要關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導

11.6萬人報考的學測23日落幕，不少考生開始煩惱填志願。記者黃仲裕／攝影
11.6萬人報考的學測23日落幕，不少考生開始煩惱填志願。記者黃仲裕／攝影

111學年大學學測於23日落幕，不少考生開始預測自己的落點以及煩惱要填什麼科系，一名網友發文表示弟弟剛考完學測，對完答案預估58級分，目前糾結於該填「電資還是醫學」科系，想尋求其他人的建議。

網友在大學生論壇《Dcard》上PO文，提到家中最小的弟弟考完學測，預估大概58級分(4科，一科滿分15級分)，「他說59、60也有機會，可能填一些醫學系有機會，前段醫學應該是沒望，不過頂大電機資工應該是上的了」，原PO表示弟弟也不是很了解自己的興趣，「哪個出路好就去哪裡」，因此想詢問醫師和工程師未來的前景如何。

貼文一出，支持電資、醫學的兩派網友不相上下，「秒選醫學」、「醫學升主治以後真的不是其他受薪階級能比的」、「肯定醫學系，醫師薪資高、社會地位高，科技業有可能會中年失業被裁員」、「電資吧，有錢就知道自己的興趣了」、「電資天花板更高一些」、「想要年薪300在婚姻市場大殺四方，請選電資」。

也有人認為「他可以選醫師工程師組，兩種願望一次滿足(不過至少要4科59級分才能填）」、「不喜歡背東西的不要來醫學系，會很痛苦」、「自費醫跟電資都滿好的，但58級分可能會是公費醫，那就是絕對不要」、「自費醫>電資>>>>公費醫」、「選牙醫真心不騙，錢賺的比電機和醫學系都多，而且不用值班」、「選什麼都不會太缺錢，看興趣」，也有網友點出關鍵「能出國選電資，留國內選醫學」、「出國唸資工，國外現在都在搞純軟撈錢，留台選醫牙」。

111學測 學測

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