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學測慘況！他考完才發現魔鬼陷阱 整排學生哀號「整題0分」

聯合新聞網 / 綜合報導

11.6萬人報考的學測上周末落幕。記者黃仲裕／攝影
11.6萬人報考的學測上周末落幕。記者黃仲裕／攝影
學測上周末結束，考生們紛紛研究考題檢討作答，網路社群也出現諸多選系焦慮文。不過，一名考生回頭確認題目時，赫然發現考試第一天的自然科藏了魔鬼，白白痛失一題分數，引起其他網友們哀號，坦言「分數送給中心」。

該名考生以「學測地理沒看清楚」為題在「Dcard」發文表示，學測自然科時，作答輕鬆自如，事後才發現其中一題要求改用「2B鉛筆」作答，「哭啊！寫的超順，結果沒注意到要用鉛筆，好虧」。

一名考生回頭確認題目時，赫然發現考試第一天的自然科其中一題目要求改用「2B鉛筆」作答。 圖擷自Dcard
一名考生回頭確認題目時，赫然發現考試第一天的自然科其中一題目要求改用「2B鉛筆」作答。 圖擷自Dcard

沒想到，粗心的不只一人，考生網友們刷了一排留言，紛紛哀號「我也是啦你不孤單」、「我也是哭爆，還用立可帶塗了一次，分數就這樣給他了」、「X，第一天自然沒注意到，第三天社會也沒注意到」，有人則是考到一半發現「我也是用黑筆，有發現但又不能用立可帶，我就又拿鉛筆描粗一遍」，還有人分享自己首次模考用錯筆「直接從前標掉到均標」。

目前網友發現學測有兩題須使用鉛筆「法線那題和畫數據圖那題」、「剛剛去看分科測驗參考試卷的答案紙，也是要不斷換筆」、「手寫很多都要換筆的，我考完隔天才知道」，甚至有人束手無策說「3分而已送你啦」。

111學測 學測

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