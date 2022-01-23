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手機響被扣3級分 學測最後1天彰化考區7件違規

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

今天大學學測第3天，也是最後1天，彰化考區今天再有7件違規，其中1件為考生置在臨時置物區手機發出震動聲響被扣3級分，另有3名考生分別在考開始前翻閱試題、在鈴響前在答題簽名及攜帶不可攜帶物品入座，都被扣2級分。

彰化考區包括彰化師大進德校區、彰師附工、員林高中和崇實高工等四個分區考場，今天最後一天，第一節數學B，應試考生計有4416名，缺考共94名；第二節社會科，應試考生計有4095名，缺考94名。

在試場違規部分，其中3件為考生未攜帶應試有效證件正本，且未在規定時間內送達，分別被扣1級分，另有3件被扣2級分，分別是考試開始前翻閱試題本、攜帶不可攜帶入座的物品、考生於考試開始鈴響前，在答題卷簽名；還有1件是為考生置在臨時置物區手機發出震動聲響被扣3級分，但相關違規事項最終認定以大考中心為主。

主責彰化試務的彰化師大提醒考生，大考中心相關考試作業，將在3月1日公布成績、3月2寄發成績通知單，3月2日到7日開放成績複查申請，3月15日學測成績複查結果通知，請考生注意相關時程。

大學學測最後一天，彰化考區共有7件違規。圖／彰師大提供
大學學測最後一天，彰化考區共有7件違規。圖／彰師大提供
大學學測最後一天，彰化考區共有7件違規。圖／彰師大提供
大學學測最後一天，彰化考區共有7件違規。圖／彰師大提供

111學測 學測

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