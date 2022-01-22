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考完數A崩潰！學測新制應考還有「陷阱」 重考生少1動作哭了

聯合新聞網 / 綜合報導

111年新型學測昨（21）日正式登場，考生們考前坐在校園內做最後複習。記者黃仲裕／攝影
111年新型學測昨（21）日正式登場，考生們考前坐在校園內做最後複習。記者黃仲裕／攝影

111年新型學測昨（21）日正式登場，配合108年新課綱的實施，大考中心本次也祭出多項變革，包括學測考科、題型、考場規則等。其中，不少考生、甚至是重考生都忽略掉一項新規，可能少了一個小動作，就將面臨被扣分的命運，讓心情大受影響。

111年採新型學測，新型答題卷需由考生用正楷簽名，取代以往傳閱考場簽名簿的動作。根據考場規則第12條，考生若未依規定於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽名，則扣減其該節成績「英聽1題分、學測1級分」。

而一名考生就在PTT高中板上以題「數A沒簽名的人」發問，表示雖然大考中心應該不會因為人多而網開一面，但重考生如果沒寫過模考根本不會去注意到，數A原本就很難了被扣一級分，直呼「真的是爆擊」。

沒想到貼文底下也釣出不少忘記於答題券上簽名的考生們，「沒簽名+1，不過我寫的時候就知道要指（考）了」、「忘了簽名+1...超嘔」、「我也沒簽名」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「我們監考學校只發了一本工作手冊跟把我們叫過去看一段影片而已，很多事務都不清楚算正常」。

不過也有考生認為，試前就應該詳讀考前注意事項，「考前注意事項都不會去看喔」、「應試規則就是有人不看，門外也貼給你了，怪誰？」、「試辦答案卷也有啊，重考生不知道偏混喔」。

111學測 學測 數A 108課綱

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