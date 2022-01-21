都卡在這題！學測數A爆難 一根「掃描棒」讓考生們全傻住

大學學測第一天，首科考數學A，不少考生直呼「好難」。記者余承翰／攝影

111年學測今（21）日登場，不少學生在上午考完數學A後一片哀嚎，就連補教協會也怒批「考太難」恐使考卷有失鑑別度。不過綜觀考題，最讓考生們頭痛的則是最後的非選題，其題目敘述方式讓眾多考生直呼「看不懂」，不禁懷疑是否自己的國文能力出了問題。

學測首日第一科考數A，數學科補教老師評價試題，認為缺乏素養、時事題，出題走向也偏離新課綱精神，更預估今年頂標恐創新低。不過說到令考生最頭痛的題目，無論在臉書高中數學討論社團、亦或是PTT高中板上，大家都指向第貳部分、第18至20題的「掃描棒」題組。

學測數A第貳部分的「掃描棒」題組。圖／翻攝自大考中心網頁

考生們紛紛直呼「非選看超久才看懂」、「有點看不太懂在問啥」、「非選那文字敘述不知道出了什麼障礙，花我兩分鐘在想黑端、白端到底在說什麼」、「我懷疑是我國文不好」；但也有考生認為，看懂了其實很簡單，「非選題目看半天結果是國小數學」、「不就一個三角形在裡面跑而已」、「非選最後看了很久才發現面積是60度扇形、90度扇形、三角形」、「笑死，我看我這間考場非選解出來的沒有幾個」。

對此，全教總解釋，第18至20題的「掃描棒」題組，提到圓環區域掃描，是在考運用動態幾何的概念，然而混合題型設計不恰當，不是常見的生活情境，學生恐不容易理解，建議提供掃描筆移動的模式較容易閱讀；全中教也說，若光從文字上的敘述，易誤解題意，造成整題解錯，導致理解錯誤而不易完整得分。

至於試題解答，則可參考聯合新聞網整理的「111年大學學測數學A 試題與解答」，正確答案仍以大考中心為準。