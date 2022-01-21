快訊

太魯閣受害家屬罵「還我女兒命來」 李義祥獲釋後磕頭道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都卡在這題！學測數A爆難 一根「掃描棒」讓考生們全傻住

聯合新聞網 / 綜合報導

大學學測第一天，首科考數學A，不少考生直呼「好難」。記者余承翰／攝影
大學學測第一天，首科考數學A，不少考生直呼「好難」。記者余承翰／攝影

111年學測今（21）日登場，不少學生在上午考完數學A後一片哀嚎，就連補教協會也怒批「考太難」恐使考卷有失鑑別度。不過綜觀考題，最讓考生們頭痛的則是最後的非選題，其題目敘述方式讓眾多考生直呼「看不懂」，不禁懷疑是否自己的國文能力出了問題。

學測首日第一科考數A，數學科補教老師評價試題，認為缺乏素養、時事題，出題走向也偏離新課綱精神，更預估今年頂標恐創新低。不過說到令考生最頭痛的題目，無論在臉書高中數學討論社團、亦或是PTT高中板上，大家都指向第貳部分、第18至20題的「掃描棒」題組。

學測數A第貳部分的「掃描棒」題組。圖／翻攝自大考中心網頁
學測數A第貳部分的「掃描棒」題組。圖／翻攝自大考中心網頁

考生們紛紛直呼「非選看超久才看懂」、「有點看不太懂在問啥」、「非選那文字敘述不知道出了什麼障礙，花我兩分鐘在想黑端、白端到底在說什麼」、「我懷疑是我國文不好」；但也有考生認為，看懂了其實很簡單，「非選題目看半天結果是國小數學」、「不就一個三角形在裡面跑而已」、「非選最後看了很久才發現面積是60度扇形、90度扇形、三角形」、「笑死，我看我這間考場非選解出來的沒有幾個」。

對此，全教總解釋，第18至20題的「掃描棒」題組，提到圓環區域掃描，是在考運用動態幾何的概念，然而混合題型設計不恰當，不是常見的生活情境，學生恐不容易理解，建議提供掃描筆移動的模式較容易閱讀；全中教也說，若光從文字上的敘述，易誤解題意，造成整題解錯，導致理解錯誤而不易完整得分。

至於試題解答，則可參考聯合新聞網整理的「111年大學學測數學A 試題與解答」，正確答案仍以大考中心為準。

111學測 學測 數A 考題 全教總 課綱 解答

相關新聞

111年大學學測 各科試題與參考解答

111學年大學學測於1月21日（星期五）、22日（星期六）23日（星期日）登場，共11萬6000餘人報考，創近22年新低。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學Ｂ、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

111年大學學測 自然科試題與解答

111年大學學測自然科試題與參考解答，由台北市補習教育事業協會，儒林、文成、得勝者補習班提供。大學學測第一日考數學Ａ、自...

111年大學學測數學A 試題與解答

111年大學學測數學Ａ試題與參考解答，由台北市補習教育事業協會，儒林、文成、得勝者補習班提供。大學學測第一日考數學Ａ、自...

頂標恐創新低！補教怒批數A難爆 籲考生「忘掉今天」

111年學測首日第一科考數A，不少考生考完都皺眉，還說比去年學測難，數學科補教老師與考生還異口同聲喊「沒有最難，只有更難...

學測首日嘉義某考場傳學生墜樓 傷重不治

今天是大學學測首日在嘉義市某試場卻傳出學生墜樓意外，受傷學生送往嘉義市聖馬爾定醫院搶救，遺憾延至傍晚5時50分仍不治...

學測自然／重素養考生喊容易 疫情燒RNA病毒、疫苗原理入題

學測自然考科結束，有考生認為今年題目不算難，結合時事RNA疫苗入題，不像過去補習、死讀書就可能可以獲得高分，今年的題目偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。