學測第一天考題解析 數學A超出難度預估、自然科決勝點在圖表

王宇老師、林岳老師／力宇教育

全台關注的111年學測於1/21-1/23舉行。首日登場的是數學與自然（包括物理、化學、生物及地科）。因是實施108新課綱後的第一次學測，以及首次結合「選擇與非選擇的混合題型」而特別受到矚目；再加上Omicron疫情下防疫規格拉高，考生、家長、試務人員特別的有壓力。

針對1/21的數學、自然考科，分析如下：

一、數學：精準的閱讀能力與速度是決定是否高分的關鍵！

超出一般人對新課綱第一年考試難度的預估，數學考題偏難，尤其數A困難度更高。難度大致：「多選>混合>單選>選填題目」。

題幹很長、文字敘述太多，反而108課綱比較注重的素養相關考題幾乎沒有出現。

注重閱讀理解，測驗「理解題目的能力」應該是這份考卷想要的。

此外，「三次函數對稱中心、期望值」等，屬於新課綱進入學測的內容有被命題。

二、自然科：決勝點「圖表判讀能力及閲讀能力」！

今年的計算量相對少、反而許多的答案可以由圖、表直接判斷。

此外還有幾點特色：

1.精準閱讀題目內容才能得分，例如化學第41題

2.大量出現跨考科題目，例如第46-48題，仍然以最火熱的時勢「新冠肺（COVID-19）」來命題並且結合了「化學與生物」。地球科學，包括36題、37-42述及古生物，也涵蓋了生物、化學丶地球科學的概念。第40題，科學研究方法、解釋與推理，涵蓋物理、化學與地科屬於「探究與實作」的範圍。

其中物理、生物偏難，需要判圖能力，例如7-8，28-29兩題組。

至於，首先出現的混合題，創意不足（這些題目應該用來測量考生的推論能力，但，似乎只是選擇題的小改版）。

此次學測，沒有任何「南與北」、「城與郷」的差異；反而「閲讀能力及圖表解析」已經是所有考生必須強化的非常重要的關鍵能力。