學測考前急救包 看試前準備五大要點

11.6萬人報名的大學學測將於明年1月21日到23日登場。本報資料照片

鄰近大考之際，本文以下列五點提供考生省思自己的試前準備是否具足？

（一）時間分配

國寫兩大題的時間分配能以篇幅為主要考量。知性題所需字數較短，分配的時間自然可以少一些。扣除中間寫作時間，請預留頭尾五分鐘建立大綱與文末檢查。沒有大綱的寫作，便如同徒手入森林，很容易在茫茫樹海間迷失方向，導致偏題。

（二）必須審題

通常第一段主要是讓讀者能一眼辨識出，考生是否已讀懂題目，因此長文的首段必須直接破題，再由後方段落進行延伸。很多人會在知性題開頭卡關，那麼在此提供幾個思考點：①一般大眾如何看待該議題→②以一到兩句話的例子佐證→③人們的看法或感受→④考生本人是如何想的？將四點融入首段即可。如篇幅過長，第三點可省略。

（三）提前備料

長文寫作中間段落必定需要例子來說明該文立意。因此，建議考生進考場前需先準備常考的方向段落，如關懷社會、道德兩難、失敗與成長、換位思考等。其次，面向社會的例子可先搜集電影《十二夜》為流浪動物發聲的故事。不少考生看到題目才開始搜尋腦中可用的例子，但例子到了急用時往往方恨少。所以請如同備料一樣先備好素材，在現場才不需要花太多時間編織情節。

（四）結構大綱

建立文章大綱的策略有很多，舉凡3W(what-why-how)、ORID都是很好的工具。惟須提醒，闡述完自己的想法或分析後，還需拔升一個維度思考該議題對個人的哲思或對社會的意義與影響還有哪些。

（五）完美結尾

以情意題來說，抒發己志後往往需以哲思收尾。比方說考蘇東坡的曠達，可以老莊的境界作結。以知性題而言，在一連串邏輯思辨後，會建議考生延伸思考影響或具體可行的解決方式。以「後疫情時代的通膨」問題為例，那麼結尾可以試想人們可以為自己做什麼，來應變這詭譎變幻的未知？收束之後，務必從頭到尾檢查一遍，避免漏字、錯字的情況。

新課綱上路後，已從美文時代走向思辨時代。並非文學性不再重要，而是如今更加重視考生理性的思維脈落，還有表達自我與解決問題的能力。希望以上方法能讓同學安心備考。