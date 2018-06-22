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北北基雨太狂 灌出陰陽海

2018-06-22 23:42聯合報 記者彭宣雅游明煌賴郁薇吳淑君魯永明／連線報

山區沖下大量土泥直入基隆港，讓基隆港有如陰陽海。 記者游明煌／攝影
山區沖下大量土泥直入基隆港，讓基隆港有如陰陽海。 記者游明煌／攝影
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連續大雨造成農損災情，農委會統計，至昨晚為止，各地農業產物估計損失七二二二萬元，以台東一期稻作損失最慘，農損近三千九百萬元，屏東縣也損失兩千多萬元。此外，這波雨勢對於主要蔬菜產區，如桃園、彰化、雲林等地，並沒影響，因此菜價持續平穩。

中南部豪雨稍歇，北北基這兩天卻下起超大午後雷陣雨，也傳出災情。

基隆昨受午後熱對流雲系影響下大雨，市區鄰港的義一路、義二路淹到腳踝。山區土泥沿著河流灌入基隆港，造成內港半邊出現黃泥，有如「陰陽海」。八堵路涵洞下方及八堵火車站附近積水半個輪胎高，不少機車泡在水裡，還有五個人孔蓋被大水頂起掉在路面。八堵路北向隧道口有坍方，土石砸中停在路邊一輛計程車上，幸好當時車上沒人。

基隆市昨天下午降大雷雨，義二路積水半個輪胎。 圖／基隆市消防局提供
基隆市昨天下午降大雷雨，義二路積水半個輪胎。 圖／基隆市消防局提供
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基隆市區昨午在一個雷擊過後瞬間停電，市府大樓一片黑漆漆，一名女員工受困在後棟五樓電梯，被救出後無大礙，市府停電約廿五分鐘。台電基隆區營運處指出，雷擊導致安樂變電所特高壓線路開關跳脫，共十五條饋線跳開，兩萬七千多戶一度停電，一分鐘後就恢復送電，但因不同大樓電路設計有異，復電時間不同。

汐止昨天下午兩點的時雨量達七十七毫米，新北市消防局開設災害應變中心，大同路三段等地出現積水，還好雨勢減緩就消退。瑞芳區台六十二線四腳亭隧道內積水嚴重，有如水路，來往車輛減速通過。

嘉義縣雨勢昨天暫歇，但前兩天豪雨釀災，布袋台六十一線路基淘空坍方，東石鄉有堤岸擋土牆崩塌，漁民憂心魚塭受波及潰堤。

停電豪雨

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